Возвращение к истокам: Volkswagen показал самый дешевый электромобиль за 20 000 евро (фото)

Новый Volkswagen ID.EVERY1 — компактный городской хэтчбек, который заменит модель Up. Доступный электрокар оснастят 95-сильным мотором, а его запас хода составит 250 км.

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В Дюссельдорфе презентовали новый Volkswagen ID.EVERY1. Концепт является предсерийной версией будущего бюджетного электромобиля, который выйдет на рынок в 2027 году. О нем рассказали на сайте Volkswagen.

Электромобиль станет серийным в 2027 году Фото: Volkswagen

Volkswagen решил вернуться к истокам и создать "народное" электрическое авто. Цена VW ID.EVERY1 составит примерно 20 000 евро.

Новый Volkswagen ID.EVERY1 — компактная городская модель, которая станет преемником хэтчбека Up. Электрокар достигает 3,88 м в длину, то есть несколько больше предшественника.

Доступная модель получила два дисплея Фото: Volkswagen

Хэтчбек Volkswagen ID.EVERY1 имеет высокий капот, расширенные крылья, массивные бамперы и крупные фары. Вертикальное заднее стекло прикрыто спойлером.

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В салоне Volkswagen ID.EVERY1 установлен приплюснутый руль, узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Хэтчбек рассчитан на четыре человека и имеет 305-литровый багажник.

Объем багажника составляет 305 л Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.EVERY1 построят на новой переднеприводной платформе MEB Entry. Для авто разрабатывается инновационное программное обеспечение, которое будет использоваться в ряде электрических моделей.

Запас хода авто составит минимум 250 км Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.EVERY1 оснащен 95-сильным мотором и способен развить 130 км/ч. Батарея будет небольшой, а запас хода составит не менее 250 км.

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