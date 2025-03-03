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Авто

VW Tiguan на минималках: презентован самый маленький и дешевый кроссовер Volkswagen (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Tera — самый дешевый кроссовер марки

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tera — компактная городская модель с атлетичным дизайном и 116-сильным турбомотором. Недорогое авто достаточно богато оснащено.

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На карнавале в Рио-де-Жанейро представили новый Volkswagen Tera. Модель поступит в продажу в этом году и станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

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Кроссовер достигает 4 м в длину
Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Tera — компактная модель В-класса, которая использует платформу MQB-A0 от хэтчбека VW Polo. Он достигает примерно 4 м в длину при колесной базе в 2566 мм. Точную стоимость модели не раскрывают, но известно, что она составит менее 17 000 долларов. Кстати, недавно Volkswagen показал электрокроссовер за $19 200.

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Третий дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan
Третий дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

Дизайн Volkswagen Tera получился выразительным и атлетичным — с короткими свесами кузова, изогнутой оконной линией и атлетическими раздутыми крыльями. В анфас кроссовер напоминает VW Tiguan благодаря продолговатым диодным фарам и широкому воздухозаборнику. Заднее стекло прикрыто спойлером.

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Бюджетная модель получила два дисплея в салоне
Фото: Volkswagen

Родство с VW Polo видно в салоне Tera. У хэтчбека позаимствовали руль, цифровой щиток приборов и ряд переключателей. Топовая версия Highline получила 10,25-дюймовый тачскрин, а также диодную подсветку салона, 17-дюймовые диски, беспроводную зарядку смартфона и набор систем безопасности.

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Кроссовер оснастили 116-сильным турбомотором
Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Tera оснащен 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 116 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП, однако позже может появиться и вариант с механикой.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел новый универсал Volkswagen Passat B9.

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