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VW Tiguan на мінімалках: презентовано найменший і найдешевший кросовер Volkswagen (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Tera — найдешевший кросовер марки

Бюджетний кросовер Volkswagen Tera — компактна міська модель із атлетичним дизайном і 116-сильним турбомотором. Недороге авто досить багато оснащене.

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На карнавалі в Ріо-де-Жанейро представили новий Volkswagen Tera. Модель надійде в продаж цьогоріч і стане найдешевшим кросовером німецького бренду. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

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Кросовер сягає 4 м завдовжки
Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Tera — компактна модель В-класу, яка використовує платформу MQB-A0 від хетчбека VW Polo. Він сягає приблизно 4 м завдовжки при колісній базі в 2566 мм. Точну вартість моделі не розкривають, але відомо, що вона складе менш, ніж 17 000 доларів. До речі, нещодавно Volkswagen показав електрокросовер за $19 200.

Важливо
Третій дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan
Третій дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

Дизайн Volkswagen Tera вийшов виразним і атлетичним — із короткими звисами кузов, вигнутою віконною лінією та атлетичними роздутими крилами. В анфас кросовер нагадує VW Tiguan завдяки продовгуватим діодними фарами та широому повітрозабірнику. Заднє скло прикрите спойлером.

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Бюджетна модель отримала два дисплеї в салоні
Фото: Volkswagen

Спорідненість із VW Polo видно у салоні Tera. У хетчбек запозичили кермо, цифровий щиток приладів та низку перемикачів. Топова версія Highline отримала 10,25-дюймовий тачскрін, а також діодне підсвічування салону, 17-дюймові диски, бездротову зарядку смартфона і набір систем безпеки.

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Кросовер оснастили 116-сильним турбомотором
Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Tera оснащений 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 116 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП, проте пізніше може з'явитися і варіант з механікою.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов новий універсал Volkswagen Passat B9.

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