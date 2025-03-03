VW Tiguan на мінімалках: презентовано найменший і найдешевший кросовер Volkswagen (фото)

Бюджетний кросовер Volkswagen Tera — компактна міська модель із атлетичним дизайном і 116-сильним турбомотором. Недороге авто досить багато оснащене.

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На карнавалі в Ріо-де-Жанейро представили новий Volkswagen Tera. Модель надійде в продаж цьогоріч і стане найдешевшим кросовером німецького бренду. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Кросовер сягає 4 м завдовжки Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Tera — компактна модель В-класу, яка використовує платформу MQB-A0 від хетчбека VW Polo. Він сягає приблизно 4 м завдовжки при колісній базі в 2566 мм. Точну вартість моделі не розкривають, але відомо, що вона складе менш, ніж 17 000 доларів. До речі, нещодавно Volkswagen показав електрокросовер за $19 200.

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Дизайн Volkswagen Tera вийшов виразним і атлетичним — із короткими звисами кузов, вигнутою віконною лінією та атлетичними роздутими крилами. В анфас кросовер нагадує VW Tiguan завдяки продовгуватим діодними фарами та широому повітрозабірнику. Заднє скло прикрите спойлером.

Бюджетна модель отримала два дисплеї в салоні Фото: Volkswagen

Спорідненість із VW Polo видно у салоні Tera. У хетчбек запозичили кермо, цифровий щиток приладів та низку перемикачів. Топова версія Highline отримала 10,25-дюймовий тачскрін, а також діодне підсвічування салону, 17-дюймові диски, бездротову зарядку смартфона і набір систем безпеки.

Кросовер оснастили 116-сильним турбомотором Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Tera оснащений 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 116 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП, проте пізніше може з'явитися і варіант з механікою.

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