Незвичний дизайн і просторий салон: дебютував новий великий кросовер Volkswagen (фото)

Новий Volkswagen Atlas підріс у розмірах та змінився до невпізнання. Віднині усі версії кросовера комплектуватимуть виключно 2,0-літровими турбомоторами.

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Кросовер Volkswagen Atlas змінив покоління. Нову модель презентували в Китаї, де вона продається як VW Teramont. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Atlas/Teramont кардинально змінився зовні. У дизайні стало більше граней, а крила більше розширені. Великі фари тепер з’єднані діодною смугою, а дверні ручки – висувні. До того ж, кросовер більший за попередника.

У Китаї модель відома під назвою Volkswagen Teramont Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen Atlas 2025:

довжина — 5158 мм;

ширина — 1991 мм;

висота — 1788 мм;

колісна база — 2980 мм.

У салоні на передній панелі тепер встановлено три екрани, один з яких призначений для переднього пасажира. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом Deep Seek.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Volkswagen

Крісла першого ряду розділено високою консоллю. Кросовер Volkswagen Teramont дебютував у семимісному виконанні, проте пізніше може з’явитися і шестимісний варіант.

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Новий Volkswagen Atlas/Teramont буде доступний лише з 2,0-літровими бензиновими турбомоторами, а V6 більше не пропонують. Кросовер дебютував із 272-сильною четвіркою, яка дозволяє розганятися до сотні за 7,6 с. Пізніше з’явиться дешевша 213-сильна версія.

Кросовер дебютував у семимісному виконанні Фото: Volkswagen

Усі Volkswagen Atlas 2025 комплектують 7-ступінчастим роботом DSG. Покупці зможуть обрати передній чи повний привід.

До речі, в Україну вже привезли новий Volkswagen Passat B9 в кузові універсал.

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