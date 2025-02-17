В Україну привезли новий універсал Volkswagen Passat B9 (фото)

Універсал Volkswagen Passat став більшим та має великий 690-літровий багажник. Модель випускають у бензинових, дизельних та плагін-гібридних версіях.

Related video

На український ринок невдовзі вийде новий Volkswagen Passat B9. Перше авто уже приїхало в Україну – його помітили на стоянці одного зі столичних автосалонів. Фото VW Passat опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Volkswagen Passat в Україні продаватимуть лише в кузові універсал, адже седан наразі не представлений на європейському ринку і поки доступний лише в Китаї.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: Volkswagen

Універсал Volkswagen Passat B9 підріс до 4,9 м завдовжки, а його дизайн став елегантнішим – з плавними обводами кузова. Авто просторіше за попередника, а об’єм його багажника зріс до 690-1920 л.

Важливо

Третій дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

У салоні встановлено цифровий щиток приладів та великий (12,9 або 15 дюймів) тачскрін. Базова комплектація VW Passat 2025 розширена і включає тризонний клімат-контроль, камеру, навігацію, датчики дощу та світла.

Новий Volkswagen Passat B9 наразі випускають із бензиновими турбомоторами обємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (265 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 122, 150 і 193 к. с. та плагін-гібридними установками потужністю 204 та 272 к. с. Усі версії комплектуються роботом DSG, а привід може бути переднім або повним.

До речі, нещодавно в Києві бачили лімітований 630-сильний універсал Audi вартістю понад 200 000 євро.

Також Фокус писав, що в Україні зявився новий Volvo XC90 2025 у топовій плагін-гібридній версії.