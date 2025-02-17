В Украину привезли новый универсал Volkswagen Passat B9 (фото)

Универсал Volkswagen Passat стал больше и имеет большой 690-литровый багажник. Модель выпускают в бензиновых, дизельных и плагин-гибридных версиях.

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На украинский рынок вскоре выйдет новый Volkswagen Passat B9. Первое авто уже приехало в Украину — его заметили на стоянке одного из столичных автосалонов. Фото VW Passat опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Volkswagen Passat в Украине будут продавать только в кузове универсал, ведь седан пока не представлен на европейском рынке и пока доступен только в Китае.

В салоне установили большой тачскрин Фото: Volkswagen

Универсал Volkswagen Passat B9 подрос до 4,9 м в длину, а его дизайн стал более элегантным — с плавными обводами кузова. Авто просторнее предшественника, а объем его багажника вырос до 690-1920 л.

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В салоне установлен цифровой щиток приборов и большой (12,9 или 15 дюймов) тачскрин. Базовая комплектация VW Passat 2025 расширена и включает трехзонный климат-контроль, камеру, навигацию, датчики дождя и света.

Новый Volkswagen Passat B9 сейчас выпускают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (265 л.с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 122, 150 и 193 л.с. и плагин-гибридными установками мощностью 204 и 272 л.с. Все версии комплектуются роботом DSG, а привод может быть передним или полным.

Кстати, недавно в Киеве видели лимитированный 630-сильный универсал Audi стоимостью более 200 000 евро.

Также Фокус писал, что в Украине появился новый Volvo XC90 2025 в топовой плагин-гибридной версии.