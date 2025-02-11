455 сил и расход 1,3 л на 100 км: в Украине появился новый Volvo XC90 (фото)

Кроссовер Volvo XC90 претерпел изменения снаружи и внутри. Топовая версия T8 оснащена 455-сильной плагин-гибридной установкой и может проехать 70 км на электротяге.

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На украинский рынок вышел новый Volvo XC90 2025. Один из первых кроссоверов сфотографировали в киевском автосалоне марки, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Премиальный семейный кроссовер Volvo XC90 прошел обновление. Он узнается по более широкой решетке радиатора, а также матричным фарам, измененным фонарям и бамперам.

В салоне Volvo XC90 2025 установили увеличенный 11,2-дюймовый тачскрин, а также улучшили мультимедийную систему и внутреннюю отделку. Модель доступна в версиях на 6 и 7 мест.

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Цена Volvo XC90 в Украине стартует с 2,4 миллиона гривен, однако конкретно это авто — топовый плагин-гибрид T8 стоимостью от 3,2 млн. Он оснащен 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором, которые вместе развивают 455 л. с. и 709 Нм.

Новый Volvo XC90 T8 способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Увеличенная батарея позволяет преодолеть до 70 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,3 л/100 км.

Кстати, недавно Volvo показала недорогой внедорожный электрокроссовер.

Также Фокус писал, что в Киеве видели необычный кроссовер-кабриолет.