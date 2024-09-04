Презентован новый Volvo XC90 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото)

Большой кроссовер Volvo XC90 обновили снаружи и внутри. Отныне все версии модели являются гибридами, а топовый вариант может проехать 70 км на электротяге.

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Состоялась презентация нового Volvo XC90. Премиальный семейный кроссовер прошел уже второе обновление и поступит в продажу под конец нынешнего года. Об авто рассказали на официальном сайте Volvo.

Сзади обновили фонари Фото: Volvo

Новый Volvo XC90 будет выпускаться параллельно со своим преемником — электрическим кроссовером EX90 — и даже стал похож на него благодаря более тонким фарам. А решетку радиатора, наоборот, сделали крупнее. Кроме того, заменили бамперы и обновили фонари кроссовера.

В салоне установили увеличенный тачскрин Фото: Volvo

В салоне Volvo XC90 2025 улучшили отделку, усилили шумоизоляцию и добавили новые отсеки для мелких вещей. Кроме того, установили улучшенную мультимедийную систему (она на платформе Google) с увеличенным 11,2-дюймовым тачскрином. Как и раньше, будут предлагаться варианты на 6 и 7 мест.

Доступны варианты модели на 5 и 7 мест Фото: Volvo

Отныне все кроссоверы Volvo XC90 электрифицированы, однако их характеристики держат в секрете. Версии В5 и В6 с 2,0-литровыми турбочетверками дополнили 48-вольтными "мягкими" гибридными установками, что снизило расход топлива на 15%.

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Топовый плагин-гибрид Volvo XC90 T8 получил увеличенную батарею и теперь способен преодолеть 70 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге вырос до 800 км.

Плагин-гибрид Volvo XC90 T8 способен проехать 70 км на электротяге Фото: Volvo

Кроме того, новый Volvo XC90 получил усовершенствованные системы активной безопасности и улучшенную пневмоподвеску (с изменяемым клиренсом).

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