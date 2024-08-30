Запас хода 780 км и быстрая зарядка: Geely и Volvo показали дешевый электрокроссовер (фото)

Электрический кроссовер Zeekr 7X бросит вызов Tesla Model Y. Автомобиль предлагается в версиях на 421 и 646 сил с запасом хода до 780 км и рекордно быстрой зарядкой.

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В Китае на автошоу в Чэнду дебютировал новый Zeekr 7X. Электрокроссовер от электрического бренда Geely вскоре поступит в продажу по цене от 240 000 до 350 000 юаней ($33 000 — 48 200), а позже начнется его экспорт. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Zeekr 7X, как и все модели марки, разработан при участии специалистов Volvo. В его основе лежит платформа седана Zeekr 007.

Запас хода электрокара достигает 780 км Фото: Zeekr

Электромобиль Zeekr 7X — это обтекаемый кроссовер с плавными линиями кузова и тоненькой диодной оптикой. Он бросит вызов Tesla Model Y, хотя несколько больше по размерам.

Габариты Zeekr 7X:

длина — 4825 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1656 мм;

колесная база — 2925 мм;

масса — 2298 кг.

На центральной панели установлен 15,6-дюймовый тачскрин, а также 15,6-дюймовый тачскрин Фото: Zeekr

В салоне цифровой щиток приборов глубоко врезан в переднюю панель, а рядом расположен большой 15,5-дюймовый тачскрин. Есть и проекция на лобовое стекло. Объем багажника составляет 616 л, также в салоне 32 отсека для мелких вещей.

Все кресла можно оснастить подогревом и вентиляцией Фото: Zeekr

Как передние, так и задние кресла можно оснастить подогревом для вентиляции. Для задних пассажиров также доступны раскладные столики и мониторы в спинках передних сидений. Кроме того, установлены панорамная крыша и система полуавтономного движения.

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Китайский электромобиль Zeekr 7X доступен в заднеприводной 421-сильной и полноприводной 646-сильной модификациях. Его оснащают батареями на 75 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет 605 и 780 км, соответственно.

Для задних пассажиров доступны мониторы для задних пассажиров Фото: Zeekr

Новая конструкция батареи Zeekr и 800-вольтовая архитектура обеспечивают самую быструю в мире зарядку постоянным током: пополнить заряд на 80% можно всего за 15 минут.

Кстати, недавно Geely и Volvo вывели на рынок стильного конкурента Tesla Model S с запасом хода до 880 км.

Также Фокус рассказывал об оригинальном семейном электровене Zeekr.