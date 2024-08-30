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Авто

Запас ходу 780 км і швидка зарядка: Geely та Volvo показали дешевий електрокросовер (фото)

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Фото: Zeekr | Zeekr 7X — обтічний електричний кросовер

Електричний кросовер Zeekr 7X кине виклик Tesla Model Y. Автомобіль пропонують у версіях на 421 і 646 сил із запасом ходу до 780 км та рекордно швидкою зарядкою.

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У Китаї на автошоу в Ченду дебютував новий Zeekr 7X. Електрокросовер від електричного бренду Geely невдовзі надійде у продаж за ціною від 240 000 до 350 000 юанів ($33 000 — 48 200), а пізніше почнеться його експорт. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий Zeekr 7X, як і всі моделі марки, розроблений за участі спеціалістів Volvo. У його основі лежить платформа седана Zeekr 007.

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Запас ходу електрокара сягає 780 км
Фото: Zeekr

Електромобіль Zeekr 7X – це обтічний кросовер із плавними лініями кузова та тоненькою діодною оптикою. Він кине виклик Tesla Model Y, хоча дещо більший за розмірами.

Габарити Zeekr 7X:

  • довжина – 4825 мм;
  • ширина – 1930 мм;
  • висота – 1656 мм;
  • колісна база – 2925 мм;
  • маса – 2298 кг.
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На центральній панелі встановлено 15,6-дюймовий тачскрін
Фото: Zeekr

У салоні цифровий щиток приладів глибоко врізаний в передню панель, а поруч розташований великий 15,5-дюймовий тачскрін. Є і проєкція на лобове скло. Об’єм багажника становить 616 л, також у салоні 32 відсіки для дрібних речей.

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Усі крісла можна оснастити підігрівом та вентиляцією
Фото: Zeekr

Як передні, так і задні крісла можна оснастити підігрівом для вентиляцією. Для задніх пасажирів також доступні розкладні столики та монітори у спинках передніх сидінь. Крім того, встановлені панорамний дах і система напівавтономного руху.

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Китайський електромобіль Zeekr 7X доступний у задньопривідній 421-сильній та повнопривідній 646-сильній модифікаціях. Його оснащують батареями на 75 і 100 кВт∙год: запас ходу становить 605 і 780 км, відповідно.

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Для задніх пасажирів доступні монітори
Фото: Zeekr

Нова конструкція батареї Zeekr та 800-вольтна архітектура забезпечують найшвидшу в світі зарядку постійним струмом: поповнити заряд на 80% можна всього за 15 хвилин.

До речі, недавно Geely та Volvo вивели на ринок стильного конкурента Tesla Model S із запасом ходу до 880 км.

Також Фокус розповідав про оригінальний сімейний електровен Zeekr.