Запас ходу 780 км і швидка зарядка: Geely та Volvo показали дешевий електрокросовер (фото)
Електричний кросовер Zeekr 7X кине виклик Tesla Model Y. Автомобіль пропонують у версіях на 421 і 646 сил із запасом ходу до 780 км та рекордно швидкою зарядкою.
У Китаї на автошоу в Ченду дебютував новий Zeekr 7X. Електрокросовер від електричного бренду Geely невдовзі надійде у продаж за ціною від 240 000 до 350 000 юанів ($33 000 — 48 200), а пізніше почнеться його експорт. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.
Новий Zeekr 7X, як і всі моделі марки, розроблений за участі спеціалістів Volvo. У його основі лежить платформа седана Zeekr 007.
Електромобіль Zeekr 7X – це обтічний кросовер із плавними лініями кузова та тоненькою діодною оптикою. Він кине виклик Tesla Model Y, хоча дещо більший за розмірами.
Габарити Zeekr 7X:
- довжина – 4825 мм;
- ширина – 1930 мм;
- висота – 1656 мм;
- колісна база – 2925 мм;
- маса – 2298 кг.
У салоні цифровий щиток приладів глибоко врізаний в передню панель, а поруч розташований великий 15,5-дюймовий тачскрін. Є і проєкція на лобове скло. Об’єм багажника становить 616 л, також у салоні 32 відсіки для дрібних речей.
Як передні, так і задні крісла можна оснастити підігрівом для вентиляцією. Для задніх пасажирів також доступні розкладні столики та монітори у спинках передніх сидінь. Крім того, встановлені панорамний дах і система напівавтономного руху.Важливо
Китайський електромобіль Zeekr 7X доступний у задньопривідній 421-сильній та повнопривідній 646-сильній модифікаціях. Його оснащують батареями на 75 і 100 кВт∙год: запас ходу становить 605 і 780 км, відповідно.
Нова конструкція батареї Zeekr та 800-вольтна архітектура забезпечують найшвидшу в світі зарядку постійним струмом: поповнити заряд на 80% можна всього за 15 хвилин.
До речі, недавно Geely та Volvo вивели на ринок стильного конкурента Tesla Model S із запасом ходу до 880 км.
Також Фокус розповідав про оригінальний сімейний електровен Zeekr.