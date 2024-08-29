General Motors показали електрифікований кросовер за $14 000 із великим багажником (фото)

Кросовер Wuling Starlight S — 4,7-метрова сімейна модель із просторим салоном та багатим оснащенням. Авто пропонуватимуть лише в електрифікованих версіях.

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У Китаї дебютував новий Wuling Starlight S. Сімейний кросовер виходить на ринок та коштуватиме від 99 800 юанів ($14 000). Про це повідомляється на офіційному сайті Wuling.

Новий Wuling Starlight S – п’ятимісний середньорозмірний кросовер, створений за участі спеціалістів General Motors. Як відомо, американський концерн (разом із китайським SAIC) є співвласником Wuling. Бренд спеціалізується на бюджетних електрифікованих авто.

У авто виражений "ніс" та тоненькі діодні фари Фото: General Motors

Дизайн і салон Wuling Starlight S

Кросовер Wuling Starlight S вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", високою віконною лінією та тоненькими світлодіодними фарами.

Габарити Wuling Starlight S:

довжина — 4745 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1685 мм;

колісна база — 2800 мм;

маса — 1680-1790 кг.

Кросовер пропонують у гібридних та електричних версіях Фото: Wuling

У салоні кермо скошене знизу, а на передній панелі встановлені 8,8-дюймовий цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін мультимедійної системи (її розробили Huawei). Усередині 23 різноманітні відсіки для дрібних речей, а об’єм багажника становить 610-1768 л.

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У базовій версії салон Wuling Starlight S оздоблено екошкірою, а водійське крісло оснащене електроприводом. У задніх сидінь регулюється кут нахилу спинки. За доплату пропонують вентиляцію передніх та підігрів усіх крісел, а також панорамний дах і систему напівавтономного руху.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Wuling

Новий Wuling Starlight S, характеристики

Кросовер Wuling Starlight S пропонують лише в електрифікованих версіях. Плагін-гібрид оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 105 к. с. та 204-сильним електромотором, а його максимальна швидкість становить 170 км/год.

На вибір доступні батареї на 9,5 і 20,5 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 60 і 130 км, відповідно. Середня витрата пального в гібридному режимі – 5,5 л/100 км. Сумарно на бензині й електриці кросовер здатен проїхати 1100 км.

У задніх крісел регулюється спинка Фото: Wuling

Електромобіль Wuling Starlight S (він коштує від $16 800) має 204-сильний мотор і батарею ємністю 60 кВт∙год. Він здатен розвинути 175 км/год, а запас ходу складає 510 км. Швидка зарядка батареї на 40% займає 15 хвилин.

До речі, Wuling готує сімейний мінівен за $6500, який запропонують у гібридній та електричній версіях.

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