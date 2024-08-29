General Motors показали электрифицированный кроссовер за $14000 с большим багажником (фото)

Кроссовер Wuling Starlight S — 4,7-метровая семейная модель с просторным салоном и богатым оснащением. Авто будет предлагаться только в электрифицированных версиях.

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В Китае дебютировал новый Wuling Starlight S. Семейный кроссовер выходит на рынок и будет стоить от 99 800 юаней ($14 000). Об этом сообщается на официальном сайте Wuling.

Новый Wuling Starlight S — пятиместный среднеразмерный кроссовер, созданный при участии специалистов General Motors. Как известно, американский концерн (вместе с китайским SAIC) является совладельцем Wuling. Бренд специализируется на бюджетных электрифицированных авто.

У авто выраженный "нос" и тоненькие диодные фары Фото: General Motors

Дизайн и салон Wuling Starlight S

Кроссовер Wuling Starlight S отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", высокой оконной линией и тоненькими светодиодными фарами.

Габариты Wuling Starlight S:

длина — 4745 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2800 мм;

масса — 1680-1790 кг.

Кроссовер предлагают в гибридных и электрических версиях Фото: Wuling

В салоне руль скошен снизу, а на передней панели установлены 8,8-дюймовый цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы (ее разработали Huawei). Внутри 23 разнообразных отсека для мелких вещей, а объем багажника составляет 610-1768 л.

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В базовой версии салон Wuling Starlight S отделан экокожей, а водительское кресло оснащено электроприводом. У задних сидений регулируется угол наклона спинки. За доплату предлагают вентиляцию передних и подогрев всех кресел, а также панорамную крышу и систему полуавтономного движения.

На передней панели установили два дисплея Фото: Wuling

Новый Wuling Starlight S, характеристики

Кроссовер Wuling Starlight S предлагается только в электрифицированных версиях. Плагин-гибрид оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 105 л. с. и 204-сильным электромотором, а его максимальная скорость составляет 170 км/ч.

На выбор доступны батареи на 9,5 и 20,5 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 60 и 130 км, соответственно. Средний расход топлива в гибридном режиме — 5,5 л/100 км. Суммарно на бензине и электричестве кроссовер способен проехать 1100 км.

У задних кресел регулируется спинка Фото: Wuling

Электромобиль Wuling Starlight S (он стоит от $16 800) имеет 204-сильный мотор и батарею емкостью 60 кВт∙ч. Он способен развить 175 км/ч, а запас хода составляет 510 км. Быстрая зарядка батареи на 40% занимает 15 минут.

Кстати, Wuling готовит семейный минивэн за $6500, который предложат в гибридной и электрической версиях.

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