Ціна $30 500 і запас ходу 880 км: Geely і Volvo випустили яскравого суперника Tesla (фото)
Електромобіль Jiyue 07 вирізняється елегантним обтічним дизайном і високотехнологічним інтер'єром. Седан пропонують у версіях на 272 і 544 к. с.
У Китаї вивели на ринок новий Jiyue 07. Обтічний седан від електричного бренду Geely коштує від 215 900 юанів ($30 500). Про це повідомляє сайт Autohome.
Електромобіль Jiyue 07 — седан Е-класу, який стане доступним конкурентом Tesla Model S. Він побудований на платформі SEA, створеній спільно Geely і Volvo (її також використовують Polestar 4 і Zeekr 001).
Габарити Jiyue 07:
- довжина — 4953 мм;
- ширина — 1989 мм;
- висота — 1475 мм;
- колісна база — 3013 мм.
Елегантну зовнішність Jiyue 07 вже відзначили в Німеччині відомою нагородою Red Dot Design. У седана обтічний силует з вигнутим дахом і тоненькими світлодіодними фарами. До речі, аеродинамічний коефіцієнт дуже низький — 0,198.
У салоні встановлені незвичне кермо-штурвал і широкий 36-дюймовий екран на передній панелі. Окремий тачскрін встановили для задніх пасажирів. Китайський електромобіль Jiyue 07 отримав систему напівавтономного руху від компанії Baidu.
Новий Jiyue 07 пропонують у 272-сильній задньопривідній та 544-сильній повнопривідній версії. Електрокар випускають з батареями ємністю 71,4 і 100 кВт∙год: у першому випадку запас ходу становить 660 км, у другому — 770 км з повним приводом і 880 км — із заднім.
До речі, раніше презентували незвичний сімейний електромобіль від Geely та Volvo.
Також Фокус розповідав, що Geely та Volvo випустили конкурента Tesla Model Y.