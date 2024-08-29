Ціна $30 500 і запас ходу 880 км: Geely і Volvo випустили яскравого суперника Tesla (фото)

Електромобіль Jiyue 07 вирізняється елегантним обтічним дизайном і високотехнологічним інтер'єром. Седан пропонують у версіях на 272 і 544 к. с.

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У Китаї вивели на ринок новий Jiyue 07. Обтічний седан від електричного бренду Geely коштує від 215 900 юанів ($30 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль Jiyue 07 — седан Е-класу, який стане доступним конкурентом Tesla Model S. Він побудований на платформі SEA, створеній спільно Geely і Volvo (її також використовують Polestar 4 і Zeekr 001).

Запас ходу електрокара сягає 880 км Фото: Geely

Габарити Jiyue 07:

довжина — 4953 мм;

ширина — 1989 мм;

висота — 1475 мм;

колісна база — 3013 мм.

У салоні встановлені кермо-штурвал і великий дисплей Фото: Geely

Елегантну зовнішність Jiyue 07 вже відзначили в Німеччині відомою нагородою Red Dot Design. У седана обтічний силует з вигнутим дахом і тоненькими світлодіодними фарами. До речі, аеродинамічний коефіцієнт дуже низький — 0,198.

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У салоні встановлені незвичне кермо-штурвал і широкий 36-дюймовий екран на передній панелі. Окремий тачскрін встановили для задніх пасажирів. Китайський електромобіль Jiyue 07 отримав систему напівавтономного руху від компанії Baidu.

Ціна Jiyue 07 стартує з $30 500 Фото: Geely

Новий Jiyue 07 пропонують у 272-сильній задньопривідній та 544-сильній повнопривідній версії. Електрокар випускають з батареями ємністю 71,4 і 100 кВт∙год: у першому випадку запас ходу становить 660 км, у другому — 770 км з повним приводом і 880 км — із заднім.

До речі, раніше презентували незвичний сімейний електромобіль від Geely та Volvo.

Також Фокус розповідав, що Geely та Volvo випустили конкурента Tesla Model Y.