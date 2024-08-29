Цена $30 500 и запас хода 880 км: Geely и Volvo выпустили яркого соперника Tesla (фото)

Электромобиль Jiyue 07 отличается элегантным обтекаемым дизайном и высокотехнологичным интерьером. Седан предлагается в версиях на 272 и 544 л. с.

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В Китае вывели на рынок новый Jiyue 07. Обтекаемый седан от электрического бренда Geely стоит от 215 900 юаней ($30 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Электромобиль Jiyue 07 — седан Е-класса, который станет доступным конкурентом Tesla Model S. Он построен на платформе SEA, созданной совместно Geely и Volvo (ее также используют Polestar 4 и Zeekr 001).

Запас хода электрокара достигает 880 км Фото: Geely

Габариты Jiyue 07:

длина — 4953 мм;

ширина — 1989 мм;

высота — 1475 мм;

колесная база — 3013 мм.

В салоне установлены руль-штурвал и большой дисплей Фото: Geely

Элегантную внешность Jiyue 07 уже отметили в Германии известной наградой Red Dot Design. У седана обтекаемый силуэт с изогнутой крышей и тоненькими светодиодными фарами. Кстати, аэродинамический коэффициент очень низкий — 0,198.

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В салоне установлены необычный руль-штурвал и широкий 36-дюймовый экран на передней панели. Отдельный тачскрин установили для задних пассажиров. Китайский электромобиль Jiyue 07 получил систему полуавтономного движения от компании Baidu.

Цена Jiyue 07 стартует с $30 500 Фото: Geely

Новый Jiyue 07 предлагается в 272-сильной заднеприводной и 544-сильной полноприводной версии. Электрокар выпускают с батареями емкостью 71,4 и 100 кВт∙ч: в первом случае запас хода составляет 660 км, во втором — 770 км с полным приводом и 880 км — с задним.

Кстати, ранее презентовали необычный семейный электромобиль от Geely и Volvo.

Также Фокус рассказывал, что Geely и Volvo выпустили конкурента Tesla Model Y.