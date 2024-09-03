Спортивный брат VW Tiguan: дебютировал новый кроссовер от SEAT и Audi (видео)

Новый Cupra Terramar — компактный спортивный кроссовер с выразительным дизайном. Модель предлагается в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 272 л. с.

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SEAT расширяет внедорожную линейку бренда Cupra. В Барселоне дебютировал новый кроссовер Cupra Terramar. Об этом сообщается на официальном сайте испанского автопроизводителя.

Новый Cupra Terramar — компактный кроссовер с динамичным дизайном. У него выраженный "нос", расширенные крылья и профилированные боковины, а задняя часть несколько приподнята. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми матричными фарами. Заднее стекло прикрыто спойлером, а фонари соединены диодной полосой.

В основе авто лежат платформа и агрегаты VW Tiguan Фото: Cupra

Cupra Terramar — спортивный собрат нового Volkswagen Tiguan и Audi Q3, ведь использует ту же платформу и силовые агрегаты. Мало того, специалисты Audi принимали активное участие в создании авто.

Размеры Cupra Terramar 2025:

длина — 4519 мм;

ширина — 1869 мм;

высота — 1586 мм;

колесная баа — 2681 мм.

Центральный дисплей повернут к водителю Фото: Cupra

Салон Cupra Terramar напоминает кокпит гоночного авто, ведь передние кресла разделены высокой наклоненной консолью. установлены виртуальный щиток приборов и 12,9-дюймовый тачскрин мультимедиа, повернутый к водителю. Отделка разбавлена бронзовыми вставками.

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Спереди установлены спортивные сиденья, а кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку. В зависимости от их положения, объем багажника составляет от 540 до 630 л. Базовая версия получила 18-дюймовые колеса и

Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку Фото: Cupra Спереди установили спортивные кресла Фото: Cupra

Силовые агрегаты знакомы по VW Tiguan 2024. Кроссовер Cupra Terramar предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также в плагин-гибридных версиях мощностью 204 и 272 л. с. В последнем случае можно проехать 112 км на электротяге.

Все Cupra Terramar 2025 получили 7-ступенчатый робот DSG, а привод может быть передним или полным. Стандартной для модели является спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами, а за доплату предлагают тормоза Akenobo диаметром 375 мм.

Ранее стало известно, что SEAT прекратил производство флагманской модели.

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