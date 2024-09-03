Спортивний брат VW Tiguan: дебютував новий кросовер від SEAT та Audi (відео)

Новий Cupra Terramar — компактний спортивний кросовер із виразним дизайном. Модель пропонують у бензинових та гібридних версіях потужністю до 272 к. с.

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SEAT розширює позашляхову лінійку бренду Cupra. У Барселоні дебютував новий кросовер Cupra Terramar. Про це повідомляється на офіційному сайті іспанського автовиробника.

Новий Cupra Terramar – компактний кросовер із динамічним дизайном. У нього виражений "ніс", розширені крила та профільовані боковини, а задня частина дещо припіднята. Широка решітка радіатора поєднується із розкосими матричними фарами. Заднє скло прикрите спойлером, а ліхтарі з’єднані діодною смугою.

У основі авто лежать платформа та агрегати VW Tiguan Фото: Cupra

Cupra Terramar – спортивний побратим нового Volkswagen Tiguan та Audi Q3, адже використовує ту ж платформу та силові агрегати. Мало того, спеціалісти Audi брали активну участь у створенні авто.

Розміри Cupra Terramar 2025:

довжина — 4519 мм;

ширина — 1869 мм;

висота — 1586 мм;

колісна баа — 2681 мм.

Центральний дисплей повернутий до водія Фото: Cupra

Салон Cupra Terramar нагадує кокпіт гоночного авто, адже передні крісла розділені високою нахиленою консоллю. встановлені віртуальний щиток приладів та 12,9-дюймовий тачскрін мультимедіа, повернутий до водія. Оздоблення розбавлене бронзовими вставками.

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Спереду встановлені спортивні сидіння, а крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання. Залежно від їх положення, об’єм багажника становить від 540 до 630 л. Базова версія отримала 18-дюймові колеса та

Задні сидіння мають горизонтальне регулювання Фото: Cupra Спереду встановили спортивні крісла Фото: Cupra

Силові агрегати знайомі по VW Tiguan 2024. Кросовер Cupra Terramar пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) та 2,0 л (204 та 265 к. с.), а також у плагін-гібридних версіях потужністю 204 та 272 к. с. У останньому випадку можна проїхати 112 км на електротязі.

Усі Cupra Terramar 2025 отримали 7-ступінчастий робот DSG, а привід може бути переднім або повним. Стандартною для моделі є спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами, а за доплату пропонують гальма Akenobo діаметром 375 мм.

Раніше стало відомо, що SEAT припинив виробництво флагманської моделі.

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