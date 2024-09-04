Презентовано новий Volvo XC90 2025: як змінився преміальний кросовер (фото)

Великий кросовер Volvo XC90 оновили зовні та всередині. Віднині усі версії моделі є гібридами, а топовий варіант може проїхати 70 км на електротязі.

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Відбулася презентація нового Volvo XC90. Преміальний сімейний кросовер пройшов уже друге оновлення та надійде в продаж під кінець нинішнього року. Про авто розповіли на офіційному сайті Volvo.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Volvo

Новий Volvo XC90 буде випускатися паралельно зі своїм наступником – електричним кросовером EX90 – і навіть став схожим на нього завдяки тоншим фарам. А решітку радіатора, навпаки, зробили більшою. Крім того, замінили бампери та оновили ліхтарі кросовера.

У салоні встановили збільшений тачскрін Фото: Volvo

У салоні Volvo XC90 2025 покращили оздоблення, посилили шумоізоляцію та додали нові відсіки для дрібних речей. Крім того, встановили покращену мультимедійну систему (вона на платформі Google) зі збільшеним 11,2-дюймовим тачскріном. Як і раніше, пропонуватимуть варіанти на 6 та 7 місць.

Доступні варіанти моделі на 5 і 7 місць Фото: Volvo

Відтепер усі кросовери Volvo XC90 електрифіковані, проте їх характеристики тримають у секреті. Версії В5 і В6 з 2,0-літровими турбочетвірками доповнили 48-вольтними "м’якими" гібридними установками, що знизило витрату пального на 15%.

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Топовий плагін-гібрид Volvo XC90 T8 отримав збільшену батарею і тепер здатен подолати 70 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі зріс до 800 км.

Плагін-гібрид Volvo XC90 T8 здатен проїхати 70 км на електротязі Фото: Volvo

Крім того, новий Volvo XC90 отримав удосконалені системи активної безпеки та покращену пневмопідвіску (зі змінним кліренсом).

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