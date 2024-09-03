Вантажний електромобіль Volvo із запасом ходу 600 км кине виклик Tesla Semi (фото)

Вантажний електромобіль Volvo FH Electric матиме запас ходу 600 км. Замість дзеркал він отримає камери, а в салоні встановлять сучасну мультимедійну систему.

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Volvo працює над новою "дальнобійною" версією моделі FH Electric. Електрична вантажівка дебютує у другій половині 2025 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Новий Volvo FH Electric зможе проїхати 600 км без підзарядки. Для порівняння: нинішня версія електричного сідельного тягача має запас ходу 300 км.

Кабіна Volvo FH Electric має покращену аеродинаміку Фото: Volvo

Очевидно вантажний електромобіль Volvo отримає збільшену батарею. Для того, аби вивільнити більше місця для неї, електромотор буде інтегровано в задній міст.

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Також повідомляється, що електричні вантажівки Volvo Trucks з 2026 року почнуть випускати на новому підприємстві у Монтерреї (США). Таким чином новий Volvo FH Electric зможе кинути виклик Tesla Semi на північноамериканському ринку.

Замість дзеркал у Volvo FH Electric встановлені камери Фото: Volvo

Вантажний електромобіль Volvo належить до новітнього сімейства FH Aero, яке дебютувало на початку 2024 року. Серед особливостей цих моделей – більш обтічна кабіна та камери заднього виду замість дзеркал. Крім того, електричні вантажівки отримали сучасну мультимедійну систему та "розумний" адаптивний круїз-контроль.

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