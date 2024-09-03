Вантажний електромобіль Volvo із запасом ходу 600 км кине виклик Tesla Semi (фото)
Вантажний електромобіль Volvo FH Electric матиме запас ходу 600 км. Замість дзеркал він отримає камери, а в салоні встановлять сучасну мультимедійну систему.
Volvo працює над новою "дальнобійною" версією моделі FH Electric. Електрична вантажівка дебютує у другій половині 2025 року. Про це повідомляє агентство Reuters.
Новий Volvo FH Electric зможе проїхати 600 км без підзарядки. Для порівняння: нинішня версія електричного сідельного тягача має запас ходу 300 км.
Очевидно вантажний електромобіль Volvo отримає збільшену батарею. Для того, аби вивільнити більше місця для неї, електромотор буде інтегровано в задній міст.Важливо
Також повідомляється, що електричні вантажівки Volvo Trucks з 2026 року почнуть випускати на новому підприємстві у Монтерреї (США). Таким чином новий Volvo FH Electric зможе кинути виклик Tesla Semi на північноамериканському ринку.
Вантажний електромобіль Volvo належить до новітнього сімейства FH Aero, яке дебютувало на початку 2024 року. Серед особливостей цих моделей – більш обтічна кабіна та камери заднього виду замість дзеркал. Крім того, електричні вантажівки отримали сучасну мультимедійну систему та "розумний" адаптивний круїз-контроль.
До речі, нещодавно розсекретили новий сімейний кросовер Volvo XC90 2025.
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