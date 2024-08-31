Новий кросовер Volvo XC90 2025 розсекретили до прем'єри (фото)

Кросовер Volvo XC90 зазнає змін зовні та всередині. Віднині модель пропонуватимуть виключно в економічних гібридних версіях.

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У інтернет попали шпигунські фото Volvo XC90 2025. Преміальний сімейний кросовер випускатимуть паралельно з електричним наступником Volvo EX90: він пройде оновлення і буде презентований 4 вересня. Про це повідомляє сайт Auto Express.

Ззаду оновлені ліхтарі Фото: Auto Express

Новий Volvo XC90 вирізняється зміненою передньою частиною. Він отримав нову збільшену решітку радіатора з діагональним візерунком та тонші діодні фари в дусі електрокросовера Volvo EX90. Ззаду звертають на себе увагу оновлені ліхтарі. Крім того, замінили бампери авто.

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Салон Volvo XC90 2025 змінився менше. На фото видно дещо змінене кермо та оновлену центральну панель зі збільшеним портретним тачскріном.

Услід за іншими Volvo кросовер отримає нову мультимедійну систему на платформі Google. Як і раніше, модель пропонуватимуть у версіях на 6 і 7 місць.

Volvo XC90 отримає нову мультимедійну систему зі збільшеним тачскріном Фото: Auto Express

Віднині усі кросовери Volvo XC90 будуть гібридними, причому виключно з бензиновими двигунами, адже від дизелів шведський автовиробник уже повністю відмовився. Очікується, що в лінійці будуть "м’які" гібриди та плагін-гібриди з 2,0-літровими бензиновими турбочетвірками. Нагадаємо, що наразі потужність гібридних установок Volvo XC90 сягає до 455 к. с.

До речі, нешодавно дебютував новий електричний седан від Geely та Volvo із запасом ходу 880 км.

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