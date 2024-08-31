Новый кроссовер Volvo XC90 2025 рассекретили до премьеры (фото)
Кроссовер Volvo XC90 претерпит изменения снаружи и внутри. Отныне модель будет предлагаться исключительно в экономичных гибридных версиях.
В интернет попали шпионские фото Volvo XC90 2025. Премиальный семейный кроссовер будут выпускать параллельно с электрическим преемником Volvo EX90: он пройдет обновление и будет презентован 4 сентября. Об этом сообщает сайт Auto Express.
Новый Volvo XC90 отличается измененной передней частью. Он получил новую увеличенную решетку радиатора с диагональным узором и более тонкие диодные фары в духе электрокроссовера Volvo EX90. Сзади обращают на себя внимание обновленные фонари. Кроме того, заменили бамперы авто.Важно
Салон Volvo XC90 2025 изменился меньше. На фото видно несколько измененный руль и обновленную центральную панель с увеличенным портретным тачскрином.
Вслед за другими Volvo кроссовер получит новую мультимедийную систему на платформе Google. Как и прежде, модель будет предлагаться в версиях на 6 и 7 мест.
Отныне все кроссоверы Volvo XC90 будут гибридными, причем исключительно с бензиновыми двигателями, ведь от дизелей шведский автопроизводитель уже полностью отказался. Ожидается, что в линейке будут "мягкие" гибриды и плагин-гибриды с 2,0-литровыми бензиновыми турбочетверками. Напомним, что на данный момент мощность гибридных установок Volvo XC90 достигает до 455 л. с.
Кстати, недавно дебютировал новый электрический седан от Geely и Volvo с запасом хода 880 км.
Также Фокус рассказывал о кроссовере MG ZS нового поколения с экономичной гибридной установкой.