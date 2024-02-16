Кінець епохи: відомий автовиробник повністю відмовився від дизельних авто (фото)

Легкові дизельні Volvo стали історією. Шведська компанія зосередиться на випуску гібридів та електромобілів, а із 2030 року повністю припинить виробляти авто з двигунами внутрішнього згоряння.

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Volvo припинили випуск дизельних легкових автомобілів. Остання машина із двигуном на "важкому" пальному днями зійшла з конвеєра заводу в бельгійському місті Гент. Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

Останнім став універсал Volvo V60 Cross Country із 2,0-літровим турбодизелем. Тепер підприємства шведської компанії виготовляють м’які та заряджувані гібриди, а також електричні моделі.

Останній дизельний Volvo V60 Cross Country виготовили в Бельгії Фото: Volvo

Про рішення відмовитися від дизельних моделей Volvo оголосили влітку 2023 році. Його вважають важливим кроком на шляху до повної електрифікації.

Стратегія шведського бренду передбачає остаточну відмову від двигунів внутрішнього згоряння та перехід на випуск електромобілів до 2030 року. А у 2040 році Volvo стане кліматично нейтральним виробником.

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Легкові дизельні Volvo випускали з 1979 року і вони користувалися попитом на європейському ринку. За словами CEO Volvo Джима Роуена, ще у 2019 році більшість проданих автомобілів марки у ЄС були саме дизельними, проте ситуація дуже швидко змінилася – тепер найпопулярнішими є електрифіковані моделі.

До речі, електромобілі Volvo поступово з'являються і в Україні. На наш ринок вийшов недорогий електрокросовер Volvo EX30 за 32 000 євро.

Також Фокус повідомляв, що знаменитий спорткар Volvo 60-х повернули у виробництво.