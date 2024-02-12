Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні презентували недорогий електрокросовер Volvo за 32 000 євро (фото)

Volvo EX30 2024, Volvo EX30, новий Volvo EX30, новий Volvo EX30, кросовер Volvo, електромобіль Volvo
Фото: Тарас Брязгунов | Volvo EX30 є найдоступнішим кросовером шведської марки

Електрокар Volvo EX30 доступний у модифікаціях потужністю 272 і 428 сил із запасом ходу до 480 км. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 3,6 с.

Related video

В Україні представили новий Volvo EX30. Компактний кросовер є найдоступнішим електромобілем шведської марки. Подробиці моделі з'явилися на сайті українського представництва бренду.

Volvo EX30, Volvo EX30 2024, новий Volvo EX30, кросовер Volvo, електромобіль Volvo, електромобіль Volvo Fullscreen
Volvo EX30 вирізняється стриманим дизайном
Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Volvo EX30 — перша модель шведського бренду, побудована на спеціалізованій електричній платформі SEA. Вона обіцяє бути масовою — у 2024 році випустять близько 200 тис. авто, з яких в Україну потрапить 300.

Новий Volvo EX30, подробиці та комплектації

Електромобіль Volvo EX30 — компактний 4,2-метровий кросовер В-класу, виконаний у характерному мінімалістському стилі марки. У його конструкції активно використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Зокрема, з них виконано внутрішнє оздоблення.

Volvo EX30 2024, Volvo EX30, новий Volvo EX30, новий Volvo EX30, кросовер Volvo, електромобіль Volvo Fullscreen
Електрокросовер В-класу сягає 4,2 м у довжину
Фото: Тарас Брязгунов

У салоні Volvo EX30 відсутній звичний щиток приладів, а всі показання виведені на великий 12,3-дюймовий тачскрін портретного формату. Мультимедійна система містить сервіси Google. У кросовера два багажники: 318-літровий задній і 65-літровий передній.

новий Volvo EX30, Volvo EX30 2024, Volvo EX30, кросовер Volvo, електромобіль Volvo, електромобіль Volvo Fullscreen
Модель доступна у версіях на 272 і 428 к. с.
Фото: Тарас Брязгунов

Новий Volvo EX30 в Україні коштує від 32 000 до 45 000 євро (1,34-1,74 млн гривень). Базова комплектація Core включає 18-дюймові диски, клімат-контроль, камеру і тепловий насос,

У топовому варіанті Ultra є паркувальний автопілот, камери кругового огляду, панорамний дах, потужна акустика Harmann-Kardon, електроприводи сидінь і дверей багажника.

салон Volvo EX30 2024, Volvo EX30, новий Volvo EX30, новий Volvo EX30, кросовер Volvo, електромобіль Volvo Fullscreen
У салоні встановлено великий портретний тачскрін
Фото: Тарас Брязгунов

Традиційно Volvo приділяють величезну увагу системам безпеки, тому у всіх EX30 передбачені адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування (зокрема, на перехрестях і під час руху заднім ходом), утримання в смузі, контроль "сліпих" зон, розпізнавання дорожніх знаків.

Важливо
В Україні з'явиться стильний кросовер Toyota з витратою 4 л на 100 км (фото)
В Україні з'явиться стильний кросовер Toyota з витратою 4 л на 100 км (фото)

Електромобіль Volvo EX30, характеристики

Новий Volvo EX30 2024 запропонований у задньопривідній 272-сильній і повнопривідній 428-сильній версіях. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 3,6 с.

багажник Volvo EX30, Volvo EX30, новий Volvo EX30, кросовер Volvo, електромобіль Volvo, електромобіль Volvo Fullscreen
Об'єм заднього багажника становить 318 л
Фото: Тарас Брязгунов
Volvo EX30 2024, Volvo EX30, новий Volvo EX30, новий Volvo EX30, кросовер Volvo, електромобіль Volvo Fullscreen
Спереду передбачено 65-літровий відсік
Фото: Тарас Брязгунов

На вибір доступні два види батарей — на 51 і 69 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 344 км, у другому — 480 км із заднім приводом і 460 км — з повним. Швидка зарядка на 80% займає 28 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що у виробництво надійшов перший мінівен Volvo за $115 000.

Також ми писали, що Geely і Volvo створили недорогого конкурента Toyota Camry.