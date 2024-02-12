В Україні презентували недорогий електрокросовер Volvo за 32 000 євро (фото)
Електрокар Volvo EX30 доступний у модифікаціях потужністю 272 і 428 сил із запасом ходу до 480 км. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 3,6 с.
В Україні представили новий Volvo EX30. Компактний кросовер є найдоступнішим електромобілем шведської марки. Подробиці моделі з'явилися на сайті українського представництва бренду.
Кросовер Volvo EX30 — перша модель шведського бренду, побудована на спеціалізованій електричній платформі SEA. Вона обіцяє бути масовою — у 2024 році випустять близько 200 тис. авто, з яких в Україну потрапить 300.
Новий Volvo EX30, подробиці та комплектації
Електромобіль Volvo EX30 — компактний 4,2-метровий кросовер В-класу, виконаний у характерному мінімалістському стилі марки. У його конструкції активно використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Зокрема, з них виконано внутрішнє оздоблення.
У салоні Volvo EX30 відсутній звичний щиток приладів, а всі показання виведені на великий 12,3-дюймовий тачскрін портретного формату. Мультимедійна система містить сервіси Google. У кросовера два багажники: 318-літровий задній і 65-літровий передній.
Новий Volvo EX30 в Україні коштує від 32 000 до 45 000 євро (1,34-1,74 млн гривень). Базова комплектація Core включає 18-дюймові диски, клімат-контроль, камеру і тепловий насос,
У топовому варіанті Ultra є паркувальний автопілот, камери кругового огляду, панорамний дах, потужна акустика Harmann-Kardon, електроприводи сидінь і дверей багажника.
Традиційно Volvo приділяють величезну увагу системам безпеки, тому у всіх EX30 передбачені адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування (зокрема, на перехрестях і під час руху заднім ходом), утримання в смузі, контроль "сліпих" зон, розпізнавання дорожніх знаків.Важливо
Електромобіль Volvo EX30, характеристики
Новий Volvo EX30 2024 запропонований у задньопривідній 272-сильній і повнопривідній 428-сильній версіях. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 3,6 с.
На вибір доступні два види батарей — на 51 і 69 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 344 км, у другому — 480 км із заднім приводом і 460 км — з повним. Швидка зарядка на 80% займає 28 хвилин.
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