Geely і Volvo створили недорогого та економічного конкурента Toyota Camry (фото)

Сімейний седан Lynk&Co 07 коштуватиме близько $25 000 і вирізняється оригінальним дизайном. Модель дебютує в потужній гібридній версії.

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Опубліковано офіційні фото Lynk&Co 07. Новий седан D-класу від преміального підрозділу Geely надійде у виробництво до кінця першого кварталу нинішнього року. Його подробиці розкрили на сайті CarNewsChina.

Новий Lynk&Co 07 розробили за участю фахівців Volvo. Він побудований на сучасній платформі СМА 2.0, яку також використовуватиме кросовер Volvo XC60 третього покоління.

За розмірами авто можна порівняти з Toyota Camry Фото: Geely

Дизайн Lynk&Co 07 виконаний у новому гранчастому стилі китайської марки. Втім, збережено і традиційно риси Lynk&Co — такі, як високо посаджені фари і вигнутий капот. На вибір запропонують колісні диски на 18 або 19 дюймів.

Нова модель більша за седан Lynk&Co 03 і за габаритами порівнянна з Toyota Camry, але буде дешевшою за японську модель. Її стартова ціна становитиме близько 25 тисяч доларів.

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Розміри Lynk&Co 07 2024:

довжина — 4827 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1480 мм;

колісна база — 2843 мм;

маса — 1915 кг.

Гібрид здатний проїхати 102 км на електротязі Фото: Geely

Салон Lynk&Co 07 ще не показали. Очікується, що він отримає вузький віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

Седан Lynk&Co 07 оснастять економічною плагін-гібридною установкою з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 163 к. с. і 218-сильним електромотором. Акумуляторна батарея на 19 кВт∙год дасть змогу проїхати до 102 км на електротязі. Пізніше може з'явитися потужніша повнопривідна версія моделі.

До слова, нещодавно показали флагманський семимісний кросовер Lynk&Co 09 потужністю 555 к. с.

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