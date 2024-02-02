General Motors готують недороге і дуже економічне сімейне авто (фото)

Універсал Wuling Starlight досягає 4,8 метра в довжину і відрізняється оригінальним дизайном. Модель показали в гібридному виконанні, а пізніше має з'явитися й електрокар.

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Лінійку Wuling Starlight буде розширено — до седана приєднається універсал. Його мають представити навесні, а поки що на сайті Geeknev з'явилися перші фото моделі.

У авто оригінальний дизайн передньої частини Фото: Wuling

Універсал Wuling Starlight — недорога модель D-класу завдовжки близько 4,8 метрів і вартістю від $12 500. У її розробці брали участь фахівці General Motors, адже американський концерн (поряд із китайським SAIC) є власником марки.

У Wuling Starlight оригінальний дизайн із загостреною задньою частиною і великим кутом нахилу стійок даху. У нього тоненькі світлодіодні фари і ліхтарі на всю ширину кузова.

Загострена задня частина підкреслена тоненькими ліхтарями Фото: Wuling

Салон універсала не показали, однак навряд чи він зміниться порівняно з седаном. Це означає, що в салоні встановлять віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

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Новий Wuling Starlight показали в плагін-гібридній версії зі 177-сильним електромотором і 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 105 к. с., що виконує роль генератора. Він здатний розвинути 145 км/год і витрачає в середньому 4 л на 100 км. Універсал запропонують з батареями на 9,5 і 20,5 кВт∙год: запас ходу на електротязі становитиме 70 і 150 км, відповідно.

Гібридний універсал витрачає 4 л на 100 км Фото: Wuling

Седан Wuling Starlight також запропонований у 136-сильній електричній версії. Залежно від батареї, запас ходу становить 410 або 510 км.

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