General Motors готовят недорогое и очень экономичное семейное авто (фото)

Универсал Wuling Starlight достигает 4,8 метра в длину и отличается оригинальным дизайном. Модель показали в гибридном исполнении, а позже должен появиться и электрокар.

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Линейка Wuling Starlight будет расширена – к седану присоединится универсал. Его должны представить весной, а пока на сайте Geeknev появились первые фото модели.

У авто оригинальный дизайн передней части Фото: Wuling

Универсал Wuling Starlight – недорогая модель D-класса длиной около 4,8 метров и стоимостью от $12 500. В ее разработке принимали участие специалисты General Motors, ведь американский концерн (наряду с китайским SAIC) является владельцем марки.

У Wuling Starlight оригинальный дизайн с заостренной задней частью и большим углом наклона стоек крыши. У него тоненькие светодиодные фары и фонари на всю ширину кузова.

Заостренная задняя часть подчеркнута тоненькими фонарями Фото: Wuling

Салон универсала не показали, однако вряд ли он изменится по сравнению с седаном. Это значит, что в салоне установят виртуальный щиток приборов и большой тачскрин.

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Новый Wuling Starlight показали в плагин-гибридной версии со 177-сильным электромотором и 1,5-литровой бензиновой четверкой на 105 л. с., выполняющей роль генератора. Он способен развить 145 км/ч и расходует в среднем 4 л на 100 км. Универсал предложат с батареями на 9,5 и 20,5 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 70 и 150 км, соответственно.

Гибридный универсал расходует 4 л на 100 км Фото: Wuling

Седан Wuling Starlight также предложен в 136-сильной электрической версии. В зависимости от батареи, запас хода составляет 410 либо 510 км.

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