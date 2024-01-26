Аналог CR-V: новый электрокроссовер от Honda и General Motors выходит на рынок (фото)

Электромобиль Honda Prologue богато оснащен и доступен в версиях мощностью 212 и 288 сил. Запас хода кроссовера достигает 476 км.

Related video

Новая Honda Prologue 2024 поступила в производство и уже продается в Северной Америке. Электрический кроссовер стал самой дорогой моделью в современной линейке японской марки. Об этом сообщает сайт Motor1.

Запас хода электрокара достигает 476 км Фото: Honda

Базовый электромобиль Honda Prologue EX в США стоит от 48 795 долларов. Его комплектация включает 19-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, электропривод сиденья водителя, подогрев кресел, камеру, беспроводную зарядку для смартфонов и набор систем безопасности.

Топовая версия Elite за $59 295 добавляет кожаный салон, панорамную крышу, акустику Bose, вентиляцию сидений и проекцию на лобовое стекло.

Важно

Доступный кроссовер Honda за $13 200 получил яркую версию для бездорожья (фото)

Напомним, что электрический кроссовер Honda Prologue создан при участии специалистов General Motors. Он построен на платформе Ultium и считается родственником Cadillac Lyric и Chevrolet Blazer EV. 4,8-метровый кроссовер является электрическим аналогом Honda CR-V.

Базовая версия модели довольно богато оснащена Фото: Honda

Новая Honda Prologue 2024 предложена в 212-сильной переднеприводной и 288-сильной полноприводной версиях. Обе они оснащены батареей емкостью 85 кВт∙ч: запас хода составляет 476 км с передним приводом и 452 км – с полным.

Ранее Фокус рассказывал про недорогие электрокроссоверы Honda с большим багажником.

Также мы писали про доступного конкурента Toyota RAV4 от General Motors.