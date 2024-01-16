Honda выпустит недорогие электрокроссоверы с запасом хода 500 км (фото)

Новые Honda e:NP2 и e:NS2 — 4,8-метровые электрические кроссоверы с купеобразным дизайном. Они оснащены 204-сильным мотором и смогут проехать 500 км без подзарядки.

Related video

Honda в 2024 году выведет на рынок новые доступные электрокроссоверы e:NP2 и e:NS2. Ранее были представлены их предсерийные версии, а теперь на сайте Carscoops появились фото серийных электрокаров.

По сути, электромобили Honda e:NP2 и e:NS2 – это две версии одной и той же модели. Оба кроссовера будут выпускать в Китае: сборку e:NS2 наладят на предприятии Dongfeng-Honda, а e:NP2 – на заводе GAC-Honda.

Фары Honda e:NP2 выполнены стреловидными Фото: carscoops.com

У обоих кроссоверов граненый дизайн с высокой оконной линией и большими углами наклона стоек крыши. Электромобили Honda отличаются дизайном передней части и фонарей.

Важно

Honda прекратит выпуск оригинального и недорогого электромобиля: известны причины

Размеры Honda e:NP2 и e:NS2:

длина — 4787 мм;

ширина – 1840 мм;

высота – 1570 мм;

колесная база – 2735 мм.

Honda e:NS2 Фото: carscoops.com Honda e:NP2 Фото: carscoops.com

Салон Honda e:NS2 и e:NP2 не показали, но концепты были оснащены узкой виртуальной панелью приборов и большим тачскрином. Также разработчики подчеркивают, что у кроссоверов большой багажник.

Электромобили Honda оснащены 204-сильным мотором и аккумуляторной батареей емкостью 68,8 кВт∙ч. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч, а запас хода составит около 500-510 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Honda помогает создать первый электромобиль Sony.

Также мы писали про новый внедорожный кабриолет Toyota.