Honda випустить недорогі електрокросовери із запасом ходу 500 км (фото)

Нові Honda e:NP2 та e:NS2 — 4,8-метрові електричні кросовери з купеподібним дизайном. Вони оснащені 204-сильним мотором і зможуть проїхати 500 км без підзарядки.

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Honda у 2024 році виведе на ринок нові доступні електрокросовери e:NP2 і e:NS2. Раніше були представлені їх передсерійні версії, а тепер на сайті Carscoops з'явилися фото серійних електрокарів.

По суті, електромобілі Honda e:NP2 і e:NS2 — це дві версії однієї і тієї ж моделі. Обидва кросовери випускатимуть у Китаї: складання e:NS2 налагодять на підприємстві Dongfeng-Honda, а e:NP2 — на заводі GAC-Honda.

Фари Honda e:NP2 виконані стрілоподібними Фото: carscoops.com

Обидва кросовери мають гранчастий дизайн із високою віконною лінією та великими кутами нахилу стійок даху. Електромобілі Honda відрізняються дизайном передньої частини і ліхтарів.

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Розміри Honda e:NP2 та e:NS2:

довжина — 4787 мм;

ширина — 1840 мм;

висота — 1570 мм;

колісна база — 2735 мм.

Honda e:NS2 Фото: carscoops.com Honda e:NP2 Фото: carscoops.com

Салон Honda e:NS2 і e:NP2 не показали, але концепти були оснащені вузькою віртуальною панеллю приладів і великим тачскріном. Також розробники підкреслюють, що у кросоверів великий багажник.

Електромобілі Honda оснащені 204-сильним мотором і акумуляторною батареєю ємністю 68,8 кВт∙год. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год, а запас ходу складе приблизно 500–510 км.

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