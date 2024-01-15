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Авто

Японський ексклюзив: Toyota випустила розкішний позашляховий кабріолет (фото)

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Фото: Toyota | Кросовер Toyota Century SUV перетворили на кабріолет

Розкішний кросовер Toyota Century SUV став парадним кабріолетом. У нього дорогий шкіряний салон і гібридна установка потужністю понад 400 сил.

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У розкішної Toyota Century SUV з'явилася нестандартна версія. Найдорожчий кросовер Toyota перетворили на розкішний кабріолет. Про це повідомляє сайт Car.Watch.

Парадний кабріолет Toyota Century SUV побудували спеціально для Японської асоціації сумо. Він став подарунком до її 100-річчя. Вартість проєкту не розголошують, але вона захмарна, адже навіть базовий кросовер Toyota коштує 170 000 доларів.

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Авто стало подарунком до 100-річчя Японської асоціації сумо
Фото: Toyota

У Toyota Century SUV зрізали дах. І так дорогий салон зробили ще розкішнішим — обшили білою шкірою і деревом. Оснащення охоплює електропривод, підігрів і вентиляцію сидінь.

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Силова установка залишилася колишньою. Нагадаємо, 5,2-метровий кросовер Toyota Century SUV оснащують 3,5-літровим бензиновим V6 і парою електромоторів сумарною потужністю 406 к. с.

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Кабріолет отримає 406-сильну гібридну установку
Фото: Toyota

Поки що кабріолет Toyota Century SUV залишиться в єдиному екземплярі, хоча не виключено, що пізніше випустять ще кілька подібних авто. Річ у тім, що парадні кабріолети на базі седана Century вже будували для імператора Японії.

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