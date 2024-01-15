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Авто

Японский эксклюзив: Toyota выпустила роскошный внедорожный кабриолет (фото)

Toyota Century SUV, Toyota Century, кабриолет Toyota Century, новая Toyota Century
Фото: Toyota | Кроссовер Toyota Century SUV превратили в кабриолет

Роскошный кроссовер Toyota Century SUV стал парадным кабриолетом. У него дорогой кожаный салон и гибридная установка мощностью свыше 400 сил.

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У роскошной Toyota Century SUV появилась нестандартная версия. Самый дорогой кроссовер Toyota превратили в роскошный кабриолет. Об этом сообщает сайт Car.Watch.

Парадный кабриолет Toyota Century SUV построили специально для Японской ассоциации сумо. Он стал подарком к ее 100-летию. Стоимость проекта не разглашают, но она заоблачная, ведь даже базовый кроссовер Toyota стоит 170 000 долларов.

Toyota Century, Toyota Century SUV, кабриолет Toyota Century, новая Toyota Century Fullscreen
Авто стало подарком к 100-летию Японской ассоциации сумо
Фото: Toyota

У Toyota Century SUV срезали крышу. И так дорогой салон сделали еще роскошнее – обшили белой кожей и деревом. Оснащение включает электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

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Силовая установка осталась прежней. Напомним, 5,2-метровый кроссовер Toyota Century SUV оснащают 3,5-литровым бензиновым V6 и парой электромоторов суммарной мощностью 406 л. с.

кабриолет Toyota Century SUV, Toyota Century, кабриолет Toyota Century, новая Toyota Century Fullscreen
Кабриолет получит 406-сильную гибридную установку
Фото: Toyota

Пока кабриолет Toyota Century SUV останется в единственном экземпляре, хотя не исключено, что позже выпустят еще несколько подобных авто. Дело в том, что парадные кабриолеты на базе седана Century уже строили для императора Японии.

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