Карманная ракета: презентована самая экстремальная Toyota (видео)

Хэтчбеку Toyota GR Yaris обновили дизайн и полностью переделали салон. Спортивная модель стала мощнее и впервые доступна с автоматической КПП.

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На автошоу в Токио дебютировала новая Toyota GR Yaris. Заряженный хэтчбек прошел модернизацию вслед за стандартным Yaris и с лета выйдет на рынок. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского производителя.

Сзади изменены фонари Фото: Toyota

Toyota GR Yaris 2024 узнается по более агрессивной передней части с увеличенной решеткой радиатора, а также измененным фонарям. Жесткость кузова увеличена.

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В салоне появился виртуальный щиток приборов и заменена центральная панель – она стала шире и теперь повернута к водителю. Кроме того, спортивные сиденья Toyota GR Yaris теперь установлены на 25 мм ниже.

Центральная панель повернута к водителю Фото: Toyota Сиденья Toyota GR Yaris установлены на 25 мм ниже Фото: Toyota

Основные изменения претерпел силовой агрегат Toyota GR Yaris. Отдача 1,6-литрового турбомотора в глобальной версии повышена до 280 л. с. и 390 Н∙м, а вот для японского рынка она составляет 300 л. с. и 400 Н∙м.

Кроме того, теперь наряду с 6-ступенчатой механической КПП хэтчбеку доступен и 8-ступенчатый автомат. Также появилась новая система выбора режимов езды. Конечно же, сохраняется полный привод с дифференциалом Torsen.

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