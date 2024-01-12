Карманная ракета: презентована самая экстремальная Toyota (видео)

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Toyota GR Yaris 2024, Toyota GR Yaris, Toyota Yaris, новая Toyota GR Yaris
Фото: Toyota | Toyota GR Yaris 2024 узнается по более агрессивной передней части

Хэтчбеку Toyota GR Yaris обновили дизайн и полностью переделали салон. Спортивная модель стала мощнее и впервые доступна с автоматической КПП.

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На автошоу в Токио дебютировала новая Toyota GR Yaris. Заряженный хэтчбек прошел модернизацию вслед за стандартным Yaris и с лета выйдет на рынок. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского производителя.

Toyota GR Yaris, Toyota GR Yaris 2024, Toyota Yaris, новая Toyota GR Yaris Fullscreen
Сзади изменены фонари
Фото: Toyota

Toyota GR Yaris 2024 узнается по более агрессивной передней части с увеличенной решеткой радиатора, а также измененным фонарям. Жесткость кузова увеличена.

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В салоне появился виртуальный щиток приборов и заменена центральная панель – она стала шире и теперь повернута к водителю. Кроме того, спортивные сиденья Toyota GR Yaris теперь установлены на 25 мм ниже.

салон Toyota GR Yaris 2024, Toyota GR Yaris, Toyota Yaris, новая Toyota GR Yaris Fullscreen
Центральная панель повернута к водителю
Фото: Toyota
салон Toyota GR Yaris, Toyota GR Yaris, Toyota Yaris, новая Toyota GR Yaris Fullscreen
Сиденья Toyota GR Yaris установлены на 25 мм ниже
Фото: Toyota

Основные изменения претерпел силовой агрегат Toyota GR Yaris. Отдача 1,6-литрового турбомотора в глобальной версии повышена до 280 л. с. и 390 Н∙м, а вот для японского рынка она составляет 300 л. с. и 400 Н∙м.

Кроме того, теперь наряду с 6-ступенчатой механической КПП хэтчбеку доступен и 8-ступенчатый автомат. Также появилась новая система выбора режимов езды. Конечно же, сохраняется полный привод с дифференциалом Torsen.

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