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Авто

Toyota презентовала мощный спортивный кроссовер с расходом менее 5 л на 100 км (фото)

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Фото: Toyota | Топовая Toyota Crown Sport стала подзаряжаемым гибридом

Новая Toyota Crown Sport получила 306-сильную гибридную установку. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 6 с и проехать до 90 км на электротяге.

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Линейку Toyota Crown Sport пополнила топовая заряженная версия. Премиальный кроссовер уже поступил в продажу на родине, в Японии, по цене от 7,65 млн иен ($52 900) и каждый месяц будут собирать только по 300 таких авто. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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Кроссовер оснастили 306-сильной гибридной установкой
Фото: Toyota

Как и стандартная Toyota Crown Sport, флагманский вариант является гибридом, но его сделали подзаряжаемым. Силовая установка знакома по Toyota RAV4 Plug-In: 2,5-литровая бензиновая четверка и пара электромоторов суммарно развивают 306 л. с.

Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а средний расход топлива составляет 4,9 л/100 км. Кроссовер Toyota способен проехать до 90 км в электрическом режиме, а суммарный запас хода на бензине и электротяге составляет 1200 км.

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Салон Toyota Crown Sport отделан кожей
Фото: Toyota

Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 38 минут. Кроме того, предусмотрена функция двунаправленной зарядки – можно питать от авто электрооборудование.

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Комплектация Toyota Crown Sport пополнилась адаптивными амортизаторами. Также кроссовер оснащен 21-дюймовыми дисками, электроприводом сидений и набором систем безопасности, а его салон отделан кожей.

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Комплектация включает электропривод сидений
Фото: Toyota

Напомним, что теперь Toyota Crown — это целая линейка премиальных моделей, занимающих нишу между Toyota и Lexus.

К слову, в скором времени в семействе Toyota Crown появится нестандартный седан-кроссовер.

Также Фокус сообщал, что внедорожник Toyota Sequoia получил экстремальную версию.