Недорогой внедорожник Toyota на базе Land Cruiser рассекретили до премьеры (фото)

Новый Toyota Fortuner 2024 станет солиднее на вид. Внедорожник будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Опубликованы первые изображения Toyota Fortuner третьего поколения. Рамный внедорожник должны представить в середине 2024 года. Об этом сообщает сайт Rush Lane.

Судя по изображениям, новый Toyota Fortuner 2024 кардинально изменится внешне – станет солиднее и сдержаннее на вид. У него мускулистые расширенные крылья и пластиковый защитный обвес. Дизайн передней части выполнен в духе пикапа Toyota Tacoma, что и неудивительно – две модели породнятся.

Дизайн Toyota Fortuner станет солиднее

Дело в том, что новый Toyota Fortuner, как и Tacoma, будет построен на рамной платформе TNGA-F, позаимствованной у Toyota Land Cruiser 300. Она позволит сделать авто легче и повысить жесткость кузова.

Ожидается, что Toyota Fortuner 2024 получит доработанный 2,8-литровый турбодизель с увеличенной до 204 л. с. мощностью и крутящим моментом в 500 Нм. Также должна появиться версия этого двигателя с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой – как у Toyota Hilux 2024.

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Для некоторых стран сохранят 2,7-литровую бензиновую четверку на 166 л. с. А вот 4,0-литрового V6 больше не будет – его должен заменить 2,4-литровый турбомотор. Естественно, внедорожник Toyota сохранит полный привод с понижающей передачей.

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