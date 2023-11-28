Малыш Land Cruiser: Toyota представила компактный внедорожник в ретро-стиле (фото)

Трехдверный Toyota Land Cruiser 70 поступил в продажу в ОАЭ по цене от 46 000 долларов. Новинка оснащена 228-сильным бензиновым двигателем V6.

Related video

Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 70 получил версию с укороченной колесной базой. Трехдверная модель поступила в продажу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили на сайте бренда.

Toyota Land Cruiser 70 в трехдверном кузове имеет колесную базу 2310 мм, что на 420 мм короче стандартной модели. При этом новинка получила все доработки для 2024 модельного года, включая современную оптику и большой дисплей информационно-развлекательной системы.

Спереди установлена светодиодная оптика Фото: Toyota

Для повышения безопасности внедорожник получил двойные передние подушки безопасности, предупреждение о выходе из полосы движения, ABS, систему помощи при торможении и систему предотвращения столкновений. Предусмотрена и система предупреждения о низком давлении в шинах.

В интерьере установлен 9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Внедорожник получил бесключевой доступ и электрические стеклоподъемники.

Внедорожник получил современный интерьер Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 оснащен 4,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 228 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Важно

Новейший седан Toyota Camry 2024 получил 700-сильную спортивную версию (фото)

Начальная стоимость внедорожника составляет 169 900 дирхамов (46 000 долларов). На выбор доступны четыре цвета кузова.

Ранее Фокус рассказал, что в интернете опубликовали изображения Toyota 4Runner нового поколения.