Новый рамный внедорожник Toyota на базе Land Cruiser показали до премьеры (фото)

Новый Toyota 4Runner станет брутальнее на вид и получит новые опции. Внедорожник предложат в бензиновых и гибридных версиях.

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Опубликованы изображения Toyota 4Runner нового поколения. Рамный внедорожник должны представить в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Toyota 4Runner останется родственником пикапа Tacoma. Он будет использовать ту же рамную платформу TNGA-K, на которой также построены Toyota Land Cruiser 250 и 300.

В линейке модели впервые появится гибрид Фото: Motor1.com

Дизайн Toyota 4Runner 2024 будет выдержан в духе Tacoma и станет выразительнее и агрессивнее. У внедорожника широкая решетка радиатора, компактные диодные фары и мускулистые расширенные крылья. В линейке останется и внедорожный вариант TRD Pro с увеличенным клиренсом, защитой днища и 33-дюймовыми шинами.

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Салон Toyota 4Runner 2024 на рендерах не показали, но вряд ли он будет отличаться от интерьера Tacoma. Это значит, что внедорожник получит рубленную переднюю панель, виртуальный щиток приборов и большой тачскрин.

Новый Toyota 4Runner будут оснащать 2,4-литровыми турбомоторами на 231 и 282 л. с. Также ожидается 326-сильная гибридная установка. Естественно, будет сохранен полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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