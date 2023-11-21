Мотор от Toyota RAV4 и расход 5,5 л на 100 км: Mazda показала недорогой кроссовер (фото)

Экономичный гибрид Mazda CX-50 оснащен силовой установкой от Toyota RAV4. Полноприводный кроссовер на 222 л. с. расходует в среднем всего 5,5 л на 100 км.

Related video

Кроссовер Mazda CX-50 получил новую гибридную модификацию. Ее презентовали на автосалоне в Гуанчжоу и вскоре она поступит в продажу по цене от 27 до 33 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер получил силовую установку от Toyota RAV4 и Camry Фото: autohome.com.cn

Как ни странно, новая Mazda CX-50 Hybrid получила силовую установку от Toyota RAV4 и Camry. Сотрудничество двух японских автогигантов активизировалось в последнее время. К примеру, новая Mazda 2 построена на базе Toyota Yaris.

Важно

Тест-драйв новой Mazda CX-60: первый шаг в премиум-класс

Как и RAV4, гибрид Mazda CX-50 в переднеприводном исполнении оснащен 2,5-литровой бензиновой четверкой на 178 л. с. и 120-сильным электромотором. В версии с полным приводом e-Four установлен еще один 54-сильный электромотор на задней оси.

Гибрид предложен в четырех вариантах оснащениях Фото: autohome.com.cn

Суммарная отдача составляет 218 сил с передним приводом и 222 л. с. – с полным. Расход топлива CX-50 составляет 5,1-5,5 л на 100 км. В отличие от Toyota, кроссовер Mazda оснащен не вариатором, а 6-ступенчатой автоматической КПП.

Кроссовер предложен в четырех вариантах оснащения. Топовый вариант получил кожаный салон, электропакет, камеры кругового обзора и панорамную крышу.

К слову, недавно на украинском рынке появился флагманский кроссовер Mazda CX-90 с тремя рядами сидений и 345-сильной турбошестеркой.

Также Фокус рассказывал, что на автошоу в Гуанчжоу показали базовую версию Toyota Camry за $25 000.