С расходом 2,7 л на 100 км: Mazda готовит экономичную городскую модель

Mazda 2 нового поколения породнится с Toyota Yaris. Хэтчбек предложат исключительно в гибридной версии.

Появились первые фото Mazda 2 четвертого поколения. Модель В-класса заметили на парковке одного из европейских автосалонов бренда, а ее премьера запланирована на 2022 год. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Хэтчбек предложат только в гибридной версии Фото: Motor1.com

Новая Mazda 2 оказалась до боли знакомой. Дело в том, что автомобиль является полной копией Toyota Yaris. Логотипы Mazda 2 на тестовом прототипе заклеили, чтобы его не рассекретили раньше времени, хотя папарацци это не остановило.

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Два японских автогиганта уже давно сотрудничают таким образом. Например, седан Mazda 2 предыдущего поколения продавался в США как Toyota Yaris. Ранее в Mazda уже сообщали, что новая модель В-класса будет создана в партнерстве с Toyota.

[ + – ] Премьера модели состоится в 2022 году Фото: Motor1.com

Известно, что новая Mazda 2 будет предложена исключительно в гибридном исполнении. Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора, суммарно развивающих 116 л. с. Ее козырь – экономичность: в городе расход топлива составляет 2,7 л/100 км, а за городом – 3,5 л/100 км. К слову, этой же установкой оснащают и кроссовер Toyota Yaris Cross, недавно появившийся в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda запустила в производство недорогой электрокроссовер. Базовая его версия стоит менее 25 тыс. долларов.