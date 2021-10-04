Із витратою 2,7 л на 100 км: Mazda готує економічну міську модель

Mazda 2 нового покоління порідниться з Toyota Yaris. Гетчбек запропонують виключно в гібридній версії.

З'явилися перші фото Mazda 2 четвертого покоління. Модель В-класу помітили на парковці одного з європейських автосалонів бренду, а її прем'єра запланована на 2022 рік. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Гетчбек запропонують тільки в гібридній версії Фото: Motor1.com

Нова Mazda 2 виявилася до болю знайомою. Справа в тому, що автомобіль є повною копією Toyota Yaris. Логотипи Mazda 2 на тестовому прототипі заклеїли, щоб його не розсекретили завчасно, хоча папараці це не зупинило.

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Два японські автогіганти вже давно співпрацюють таким чином. Наприклад, седан Mazda 2 попереднього покоління продавався в США як Toyota Yaris. Раніше в Mazda вже повідомляли, що нова модель В-класу буде створена в партнерстві з Toyota.

[ + – ] Прем'єра моделі відбудеться у 2022 році Фото: Motor1.com

Відомо, що нова Mazda 2 буде запропонована виключно в гібридному виконанні. Силова установка складається з 1,5-літрового бензинового двигуна та електромотора, сумарно розвиваючих 116 к. с. Її козир — економічність: у місті витрата палива становить 2,7 л/100 км, а за містом — 3,5 л/100 км. До слова, цією ж установкою оснащують і кросовер Toyota Yaris Cross, який нещодавно з'явився в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda запустила у виробництво недорогий електрокросовер. Базова його версія коштує менше 25 тис. доларів.