Toyota презентовала экономичный рамный внедорожник с расходом менее 8 л на 100 км (фото)

Пикап Toyota Hilux оснащен 2,8-литровым турбодизелем и "мягкой" гибридной установкой. Он стал мощнее и экономичнее.

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Линейку Toyota Hilux впервые пополнила гибридная модификация. Пикап презентовали на форуме в Брюсселе и поступит в продажу на европейском рынке с середины 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

Грузоподъемность пикапа составляет 1000 кг Фото: Toyota

Гибрид Toyota Hilux сохраняет знакомый 2,8-литровый турбодизель на 204 л. с. и 500 Н∙м. Его дополнили 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой, дающей кратковременно 16 л. с. и 65 Н∙м.

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По данным автопроизводителя, гибрид Toyota Hilux на 5% экономичнее стандартной дизельной версии, то есть расходует менее 8 л на 100 км в смешанном цикле. При езде накатом турбодизель отключается, также установлена система рекуперативного торможения.

Средний расход топлива составляет менее 8 л на 100 км Фото: Toyota

Гибридная установка не повлияла на грузоподъемность Toyota Hilux: она составляет 1000 кг, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп. Внедорожные способности также не пострадали и пикап по-прежнему способен преодолеть брод глубиной 70 см. К тому же, появились новые режимы для грязи, песка, снега и гравия.

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