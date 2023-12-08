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Недорогий позашляховик Toyota на базі Land Cruiser розсекретили до прем'єри (фото)

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Toyota Fortuner з'явиться у 2024 році

Новий Toyota Fortuner 2024 стане соліднішим на вигляд. Позашляховик буде доступний у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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Опубліковано перші зображення Toyota Fortuner третього покоління. Рамний позашляховик мають представити в середині 2024 року. Про це повідомляє сайт Rush Lane.

Судячи із зображень, новий Toyota Fortuner 2024 кардинально зміниться зовні — стане соліднішим і стриманішим на вигляд. У нього м'язисті розширені крила і пластиковий захисний обвіс. Дизайн передньої частини виконаний у дусі пікапа Toyota Tacoma, що й не дивно — дві моделі порідняться.

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Дизайн Toyota Fortuner стане соліднішим

Річ у тім, що новий Toyota Fortuner, як і Tacoma, буде побудований на рамній платформі TNGA-F, запозиченій у Toyota Land Cruiser 300. Вона дасть змогу зробити авто легшим і підвищити жорсткість кузова.

Очікується, що Toyota Fortuner 2024 отримає доопрацьований 2,8-літровий турбодизель зі збільшеною до 204 к.с. потужністю і обертовим моментом у 500 Нм. Також має з'явитися версія цього двигуна з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою — як у Toyota Hilux 2024.

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Для деяких країн збережуть 2,7-літрову бензинову четвірку на 166 к. с. А ось 4,0-літрового V6 більше не буде — його має замінити 2,4-літровий турбомотор. Звісно, позашляховик Toyota збереже повний привід зі знижувальною передачею.

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