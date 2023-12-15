Toyota планирует выпустить необычный седан-кроссовер: подробности и видео

Седан Toyota Crown Outdoor получит пластиковый обвес, дополнительную оптику и внедорожную резину, а его клиренс увеличат. Модель предложат в гибридных версиях мощностью до 349 л. с.

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Седан Toyota Crown может получить нестандартную версию повышенной проходимости. Об этом заявил главный инженер линейки Crown Рютаро Шимицу на презентации в Японии, сообщает сайт Car.Watch.

Появление Toyota Crown Outdoor анонсировали в Японии

По его словам, руководство Toyota планирует пополнять премиальное семейство Crown оригинальными версиями моделей. Одной из них будет серийная модификация концепт-кара Toyota Crown Outdoor, показанного в начале нынешнего года на тюнинг-шоу в Токио.

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Седан Toyota Crown Outdoor подготовили к бездорожью. Ему увеличили клиренс, установили пластиковый обвес и расширители арок, а также "обули" авто в огромные внедорожные шины BF Goodrich размером 265/60 R18.

Кроме того, появились защита днища и ярко-красные брызговики. Также Toyota Crown Outdoor получил дополнительную светодиодную оптику, а на его крыше смонтирован багажник.

Серийный седан Toyota Crown Outdoor должен сохранить экономичные гибридные установки мощностью 236 и 349 л. с. от стандартной модели. Как известно, обе они являются полноприводными.

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