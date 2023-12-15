Toyota планує випустити незвичайний седан-кросовер: подробиці та відео

Седан Toyota Crown Outdoor отримає пластиковий обвіс, додаткову оптику і позашляхову гуму, а його кліренс збільшать. Модель запропонують у гібридних версіях потужністю до 349 к. с.

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Седан Toyota Crown може отримати нестандартну версію підвищеної прохідності. Про це заявив головний інженер лінійки Crown Рютаро Шиміцу на презентації в Японії, повідомляє сайт Car.Watch.

Появу Toyota Crown Outdoor анонсували в Японії

За його словами, керівництво Toyota планує поповнювати преміальне сімейство Crown оригінальними версіями моделей. Однією з них буде серійна модифікація концепт-кара Toyota Crown Outdoor, показаного на початку нинішнього року на тюнінг-шоу в Токіо.

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Седан Toyota Crown Outdoor підготували до бездоріжжя. Йому збільшили кліренс, встановили пластиковий обвіс і розширювачі арок, а також "взули" авто у величезні позашляхові шини BF Goodrich розміром 265/60 R18.

Крім того, з'явилися захист днища і яскраво-червоні бризковики. Також Toyota Crown Outdoor отримав додаткову світлодіодну оптику, а на його даху змонтовано багажник.

Серійний седан Toyota Crown Outdoor має зберегти економічні гібридні установки потужністю 236 і 349 к. с. від стандартної моделі. Як відомо, обидві вони є повнопривідними.

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