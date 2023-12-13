Найбільший позашляховик Toyota отримав екстремальну версію для суворих умов (фото)

Нова Toyota Sequoia AT37 отримала величезні позашляхові шини та захист днища. Підвіску авто посилили, а кліренс збільшили до 256 мм.

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У Toyota Sequoia 2023 з'явилася нова версія AT37. Автомобіль підготували до важкого бездоріжжя. Про це повідомляється на сайті компанії Arctic Trucks.

Саме це ісландське ательє, яке спеціалізується на позашляховій техніці, виконало тюнінг Toyota Sequoia. За основу взято модифікацію TRD Pro, яка із заводу вирізняється підвищеною прохідністю, але її вирішили зробити ще екстремальнішою. Пакет доопрацювань оцінили в $15 000.

Кліренс Toyota Sequoia зріс до 256 мм

Кліренс Toyota Sequoia збільшено з 231 до 256 мм. Кут в'їзду зріс до 26°, а з'їзду — до 30°. Днище отримало додатковий захист, а за доплату можуть встановити лебідку і шноркель для подолання водних перешкод.

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Крім того, з'явилися величезні 37-дюймові шини для бездоріжжя. Для їх встановлення знадобилося розширити колісні арки і додати збільшені бризковики. До того ж, посилено підвіску позашляховика.

Позашляховик отримав величезний

Нова Toyota Sequoia AT37 оснащена стандартною гібридною установкою i-Force. 3,5-літровий V6 твін-турбо і електромотор сумарно розвивають 443 к. с. Повний привід доповнено понижувальною передачею і набором режимів для різних типів бездоріжжя.

До слова, Toyota готує новий недорогий рамний позашляховик і перші його зображення вже потрапили в інтернет.

Також Фокус повідомляв, що Toyota готує доступні електрокросовери для Європи.