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Авто

Самый большой внедорожник Toyota получил экстремальную версию для суровых условий (фото)

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Toyota Sequoia AT37 создали в ателье Arctic Trucks

Новая Toyota Sequoia AT37 получила огромные внедорожные шины и защиту днища. Подвеску авто усилили, а клиренс увеличили до 256 мм.

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У Toyota Sequoia 2023 появилась новая версия AT37. Автомобиль подготовили к тяжелому бездорожью. Об этом сообщается на сайте компании Arctic Trucks.

Именно это исландское ателье, которое специализируется на внедорожной технике, выполнило тюнинг Toyota Sequoia. За основу взята модификация TRD Pro, которая с завода отличается повышенной проходимостью, но ее решили сделать еще более экстремальной. Пакет доработок оценили в $15 000.

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Клиренс Toyota Sequoia вырос до 256 мм

Клиренс Toyota Sequoia увеличен с 231 до 256 мм. Угол въезда вырос до 26°, а съезда – до 30°. Днище получило дополнительную защиту, а за доплату могут установить лебедку и шноркель для преодоления водных преград.

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Кроме того, появились огромные 37-дюймовые шины для бездорожья. Для их установки понадобилось расширить колесные арки и добавить увеличенные брызговики. К тому же, усилена подвеска внедорожника.

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Внедорожник получил огром

Новая Toyota Sequoia AT37 оснащена стандартной гибридной установкой i-Force. 3,5-литровый V6 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 443 л. с. Полный привод дополнен понижающей передачей и набором режимов для разных типов бездорожья.

К слову, Toyota готовит новый недорогой рамный внедорожник и первые его изображения уже попали в интернет.

Также Фокус сообщал, что Toyota готовит доступные электрокроссоверы для Европы.