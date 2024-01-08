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Авто

Пришелец из 60-х: самую дорогую Toyota в истории вернули в производство (фото)

Toyota 2000, Toyota 2000 GT, спорткар Toyota 2000, купе Toyota
Фото: carscoops.com | Toyota 2000 GT получила современную версию

Toyota 2000 GT 1967 года — первый спорткар в истории японской марки. Элегантная модель прославилась гоночными победами и появилась в фильме о приключениях Джеймса Бонда.

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Легендарная Toyota 2000 GT возвращается в производство. Знаменитый спорткар 60-х годов будут снова выпускать в Японии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Toyota 2000 GT, Toyota 2000, спорткар Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
На выбор предложены купе и кабриолет
Фото: carscoops.com

Возродить классическую модель решили в японском ателье Rocky Auto. Современный спорткар внешне в точности повторяет легендарного предка. У него длинный капот, сдвинутый назад салон и выдвижные фары.

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Наряду с купе предложен и кабриолет. Салон отделан кожей и деревом и также выдержан в стиле 60-х. Современными являются только кондиционер и аудиосистема.

Rocky Toyota 2000 GT, Toyota 2000, спорткар Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
Спорткар в точности воссоздалм
Фото: carscoops.com

На выбор доступны два шестицилиндровых двигателя – 3,0-литровый 340-сильный турбомотор от современной Toyota Supra и 2,0-литровая шестерка, характеристики которой не раскрывают. Покупатели могут выбрать 5-ступенчатую механическую или 4-ступенчатую автоматическую КПП.

Toyota 2000, Toyota 2000 GT, спорткар Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
Кабриолет Toyota 2000 GT был построен для Джеймса Бонда
Фото: carscoops.com

Цена стартует с 200 000 долларов. Это немало, но оригинал еще дороже – настоящее купе Toyota 2000 GT стоит не менее миллиона долларов. Это самая дорогая Toyota всех времен.

Салон Toyota 2000 GT, Toyota 2000, спорткар Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: carscoops.com

Дело в том, что всего выпущено только 337 Toyota 2000 GT. Первый спорткар японской марки отметился гоночными победами и позволил Toyota громко заявить о себе на весь мир. А редкий кабриолет был создан специально для фильма "Живешь лишь дважды" о приключениях Джеймса Бонда.

Toyota 2000, Toyota 2000 GT, спорткар Toyota 2000, купе Toyota Fullscreen
Модель предложат с моторами объемом 2,0 и 3,0 л
Фото: carscoops.com

Оригинальный спорткар Toyota 2000 GT 1967 года оснащался 2,0-литровой 150-сильной шестеркой производства Yamaha. С 5-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 с и развить 220 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в производство также вернули культовый Ford Mustang 60-х.

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