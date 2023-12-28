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Авто

Возвращение легенды: культовый спорткар Ford 60-х вернули в производство (фото)

Shelby GT500 1967, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500
Классический Shelby GT500 будут выпускать в ЮАР

Современный Shelby GT500 с виду ничем не отличается от оригинальной модели 1967 года, но у него новые кузов, шасси и интерьер. Покупатели смогут сами выбрать двигатели для своих авто.

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Знаменитый Ford Mustang Shelby GT500 1967 года вернули на рынок. Спортивное купе снова запускают в производство. Об этом пишет сайт Ford Authority.

Новый Shelby GT500 выпустил не Ford – это творение небольшой компании Hi-Tech Automotive из ЮАР. Ранее она наладила сборку классических Shelby Cobra и Ford GT40.

Shelby GT500 1967, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500 Fullscreen
У автомобиля полностью новый кузов

Купе Ford Mustang Shelby GT500 создают с нуля – речь не идет о реставрации или доработке старых авто 60-х годов (как в случае со знаменитым Shelby GT500 Eleanor из фильма "Угнать за 60 секунд"). У авто полностью новый кузов и современное шасси с независимой подвеской всех колес.

Салон форд мустанг 1967, Shelby GT500 1967, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500 Fullscreen
В салоне установлены современные сиденья

Салон Shelby GT500 также изготовляют заново. Классический стиль сохранен, но установлены новые передние сиденья и каркас безопасности, а в отделке использована дорогая кожа Nappa.

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По умолчанию новый Ford Mustang Shelby GT500 выпускают без двигателя. Покупатели могут дозаказать мотор V8 у производителя либо же позже установить его своими силами. В 2024 году соберут 20 таких купе стоимостью от $230 000.

Двигатель форд мустанг, Shelby GT500 1967, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500 Fullscreen
Покупатель может сам установить двигатель авто

Напомним, что оригинальный Shelby GT500 1967 года оснащали 7,0-литровой восьмеркой мощностью 355 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 214 км/ч. Выпущено только 2048 этих авто.

К слову, подобная возрожденная классика весьма популярна в наши дни. Например, в Германии готовятся вернуть в производство знаменитый спортивный Mercedes 90-х.

Также Фокус сообщал, что компания Дэвида Бэкхема превратила классический Aston Martin в современный электрокар.