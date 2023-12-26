Возрожденная легенда: седан Mercedes 190 вернут в производство (фото)

Новый Mercedes 190E Evolution II сохранит классический дизайн, но получит современные двигатель и шасси. Стоимость спортивного седана составит 714 000 евро.

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Знаменитый Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II вернут в производство. Спортивный седан выпустят лимитированной серией в конце 2025 года. Пока же на сайте ателье HWA появились изображения авто.

Именно компания HWA возродила Mercedes 190E Evolution II. Планируют собрать 100 седанов стоимостью 714 000 евро. Проект назвали HWA EVO.

Выпустят только 100 современных спорткаров Фото: HWA

С виду новый Mercedes 190E Evo II мало чем отличается от знаменитого предка. У него расширенные колесные арки, выраженный обвес и огромное антикрыло. Новую модель выдают только тонированная оптика и решетка радиатора черного цвета.

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Характеристики Mercedes 190E Evolution II 2025 года пока держатся в секрете. Ожидается, что HWA EVO получит современный 4,0-литровый V8, усовершенствованное шасси и новые тормоза.

У авто расширены колесные арки, а сзади установлено антикрыло Фото: HWA

Заряженный Mercedes-Benz 190E Evolution II представили в 1990 году и выпустили лимитированной серией из 500 авто. В его основе лежит гоночное авто из чемпионата DTM. Оригинальная модель оснащалась 2,5-литровой 235-сильной четверкой и развивала 235 км/ч. Сейчас ее цена составляет минимум $300 000.

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