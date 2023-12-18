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Авто

Роскошный "грузовик": Mercedes S-Class превратили в оригинальный пикап (фото)

Mercedes W221, Mercedes S-Class, Mercedes S-Class W221, пикап Mercedes
Фото: carscoops.com | Пикап Mercedes S-Class построили в Японии

У Mercedes S-Class срезана задняя часть кузова и установлен грузовой кузов. Пикап оснащен 3,5-литровым 272-сильным V6.

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В Японии появился очень необычный Mercedes-Benz S-Class 2010 года. Представительский седан превратили в двухместный пикап. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Mercedes W221, Mercedes S-Class, Mercedes S-Class W221, пикап Mercedes Fullscreen
У седана срезана задняя часть
Фото: carscoops.com

Тюнинг Mercedes S-Class выполнили местыне японские мастера. Примечательно, что седан переделывали дважды. Изначально он стал катафалком, но затем его выкупили и сделали пикапом.

В анфас это обычный Mercedes S-Class W221, но задняя часть авто полностью срезана и на ее месте установлен деревянный кузов. Примечательно, что фонари позаимствованы у Mercedes G-Class.

Mercedes W221, Mercedes S-Class, Mercedes S-Class W221, пикап Mercedes Fullscreen
Сзади появился грузовой кузов
Фото: carscoops.com

В салоне передняя панель и сиденья первого ряда не изменились. В отделке использованы кожа и дерево, а оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, электропривод и подогрев кресел.

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Поскольку это версия Mercedes S350, то под капотом установлен 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 272 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатая автоматическая КПП.

салон Mercedes W221, Mercedes S-Class, Mercedes S-Class W221, пикап Mercedes Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: carscoops.com

Пробег авто составляет всего 17 000 км. Сейчас уникальный пикап Mercedes планируют продать за 6 миллионов иен ($42 200).

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