Спортивная маршрутка: Mercedes V-Class получил оригинальную мощную версию (фото)

В Германии выполнили тюнинг Mercedes V-Class. Минивэн стал ярче на вид, а мощность его турбодизеля существенно увеличили.

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У Mercedes-Benz V-Class появилась яркая спортивная версия. Минивэн доработали совместно тюнинг-ателье Manhart Performance и TopCar Design. Об автомобиле рассказали на его официальном сайте.

Минивэн получил обвес и 20-дюймовые диски Фото: Manhart

Manhart V 350 (именно так назвали проект) постарались сделать выразительнее на вид. У минивэна новые капот и решетка радиатора, а в переднем бампере увеличен воздухозаборник.

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Кроме того, появились аэродинамический обвес, спойлер на крыше и 20-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной. Клиренс занижен на 25 мм, а сзади выглядывают четыре выхлопных трубы.

Для доработки выбрали дорогую версию модели Фото: Manhart

Поскольку для доработки выбрали дорогой и богато оснащенный вариант Mercedes V-Class, то салон не доработали. В отделке использованы кожа и алюминий, предусмотрены тачскрин и мощная акустика.

Салон Mercedes V-Class отделан кожей Фото: Manhart

В то же время, тюнинг Mercedes V-Class от Manhart затронул двигатель. Благодаря новому блоку управления мощность 2,1-литрового турбодизеля увеличили с 204 до 280 л. с., а максимальный крутящий момент — с 480 до 585 Н∙м.

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