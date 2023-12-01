Скандинавские мастера создали идеальный "Гелендваген" для украинских дорог (фото)

Старый "Гелендваген" обрел черты новейшего Mercedes-AMG G63 4x4². Ему обновили дизайн и существенно улучшили внедорожные способности.

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В Финляндии выполнили интересный тюнинг Mercedes-Benz G-Class. Внедорожник решили осовременить и подготовить к серьезному бездорожью. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Владелец авто захотел современный трехдверный "Гелендваген", однако короткой версии у нынешнего поколения Mercedes G-Class нет – ее прекратили выпускать еще в 2011 году.

Передняя часть взята у Mercedes-AMG G63 4x4²

Старый "Гелендваген" переделали в стилистике нового заряженного Mercedes-AMG G63 во внедорожном исполнении 4x4². Он получил переднюю часть от современной модели: ему заменили решетку радиатора и бампер, а также установили диодные фары. Сзади заменены фонари.

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К тому же, появились и внедорожные атрибуты Mercedes-AMG G63 4x4². Авто оснастили портальными мостами, что существенно увеличило его клиренс. Также обращают на себя внимание шноркели, карбоновые расширители арок и огромные 22-дюймовые диски с внедорожной резиной размером 325/55 R22.

Внедорожник получил шноркели для преодоления водных преград Сзади заменены фонари

Характеристики "Гелендвагена" пока не разглашают. Для справки: новый Mercedes-AMG G63 4x4² оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 585 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и развить 210 км/ч.

К слову, недавно внедорожник Mercedes-AMG G63 4x4² воссоздали и украинские мастера.

Также Фокус сообщал, что классический спорткар Mercedes превратили в электромобиль.